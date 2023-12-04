遭質疑參加COP28避選戰風頭 吳欣盈嗆：請媒體先查證
民眾黨副總統參選人吳欣盈預計今晚將搭機前往杜拜參加聯合國第28屆氣候峰會（COP28），面對媒體提問，有名嘴張銘祐質疑吳選擇此時出國是去「避風頭」，吳欣盈又嗆媒體「針對我這次出國的行程，我希望以後媒體朋友們問我事情的時候呢，自己會先去查證」，她表示，參與COP28本來就在行程當中，也希望將台灣帶向國際、把國際帶來台灣。
記者邱新博／台北報導
吳欣盈今天主持立院衛環委員會審查「人工生殖法部分條文修正草案」，約12時30分時接受媒體聯訪。對於今晚要去杜拜參加COP28的準備，吳欣盈表示，她從去年11月進立院時，對許多永續議題都持續關心，醫療永續、財政永續、環境永續，都有持續關注，最近也得到再生能源的協會優秀委員獎，希望這次去COP時，能希望把台灣帶到國際，把國際帶來台灣；至於維安部分，吳欣盈表示，就完全遵照國安安排。
而張銘祐質疑，吳選擇此時出國是去「避風頭」，吳欣盈則對媒體表示，「針對我這次出國的行程，我希望以後媒體朋友們問我事情的時候呢，自己會先去查證」，因為其實在10月時立法院就有就發公文，要求每個黨有一位立委陪同、代表立法院去參加COP，當時就是代表民眾黨，以及她這會期也是衛環委員的召委，所以這本來就在她行程中。
對於民進黨副總統參選人蕭美琴評論吳欣盈是對於國際事務是非常熱衷的人，但對於政治有些陌生，吳欣盈說，蕭美琴是前輩，所以她也盡她的努力，把她關心的議題持續跟大家溝通，都在加把勁努力，對她的印象就是最了解美國的台灣人，對她非常尊敬。
至於未來對於副總統辯論的準備，吳欣盈則表示，努力準備中，不便透露。