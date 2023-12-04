毛加恩2年前女兒出生4天夭折 揭曉「二胎為女娃」老婆當場爆哭
台籃PLG聯盟新北國王總經理毛加恩，和老婆Tiffany（羅雯）2019結婚隔年生下兒子Noah。2年前Tiffany宣布懷二胎，但懷孕6個月時，因劇烈宮縮早產，女兒在出生4天後夭折，且當天還是毛加恩生日，相當令人悲慟。上月Tiffany再次公布懷孕喜訊，昨（3）日他們PO出揭曉寶寶性別的照片，當粉紅色煙霧炸出、得知是女娃後，夫妻倆開心相擁，Tiffany更是當場爆哭。
記者黃盈容/綜合報導
毛加恩昨在IG分享一系列性別趴照片，一家三口一同揭曉二寶性別。毛加恩揮下高爾夫球桿後，看著氣球飄出粉紅色粉末，得知寶寶是個女娃後，夫妻相擁，也許是想到2年前夭折的女兒，Tiffany喜極而泣，激動爆哭。
毛加恩也坦言，由於2年前有很多感觸，起初他們本來考慮不公開懷孕消息，「恐懼和傷疤似乎仍然歷歷在目」，並感謝從家人、朋友那得到很多鼓勵與力量。
當老婆問看到粉紅色粉末爆開後的第一個反應是什麼？毛加恩搞笑說，「如釋重負和興奮，因為真正擊中氣球，並且用力擊破了」，但他也接著正經說，「真正的感覺是一種尚未見過對女娃的喜悅和愛」。毛加恩也甜蜜對老婆喊話，「真正的幸福是與妳一起經歷這段旅程，並共同建立一個家庭。謝謝妳如此堅強，我知道我會永遠在妳身邊」，相當感人。
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