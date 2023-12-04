愛莉莎莎赴美驚見「殭屍成群」！舊金山市中心淪陷 在地人都不去
美國加州治安近年來持續惡化！網紅愛莉莎莎日前赴美，就目睹了舊金山市中心淪陷的現況，原本繁華的市中心成為街友（homeless）的聚集地，甚至還出現「成群殭屍」，讓住在當地37年的在地人也坦言「現在都不去市中心了」，更開始考慮搬到其他城市。
記者潘毅／綜合報導
愛莉莎莎11月初飛往美國舊金山探望家人，期間也有前往當地一些景點觀光，住在舊金山37年的喬治大哥無奈解釋，目前舊金山的街友，過去三、四年越來越多，過去三年因為疫情，美國很多人都找不到工作，「舊金山對於街友的照顧還不錯，建有庇護所，讓他們進入，裡面還有免費熱飯、淋浴間，以及床鋪能使用」，但許多街友卻不希望有拘束，且許多都會接觸大麻或是其他毒品。
喬治大哥也提到，舊金山不斷買大樓，改裝成住的地方，讓街友來住，再加上舊金山天氣不熱也不會下雪，結果全國街友紛紛跑向這裡，這讓住在舊金山37年的他坦言：「我和兒子都在討論，我們要往哪個城市跑，現在已經受不了」，更因為市中心街友問題多，他們幾乎一年只會進一次Downtown。
隨後進入舊金山市區後，透過愛莉莎莎拍攝的鏡頭，發現市區街道旁，充斥著大量街友的帳篷，許多甚至還在光天化日之下，開始施用毒品等物，直接精神恍惚，彎腰化身「殭屍」一動也不動，而這樣的人更不是少數，街道上也有大量警車，卻是拿這些人一點辦法都沒有。
愛莉莎莎還在一處商店內，目睹貨架上較為貴重的藥品等，都是以玻璃櫃鎖上，還直擊保全與流浪漢發生衝突的緊張現場。後續回到市郊以及豪宅區後，市容與治安也跟著回復正常。
不少網友看完舊金山的現況後，也紛紛感嘆表示：「五年前去過舊金山，那時候舊金山遊民就很多了，但沒想到有天會變成像現在這樣這麼誇張，真的覺得很傷心，一個美麗又多元的一個城市變成這樣」、「影片裡的場景，我在2019年都去過，當年真的不是長這樣...」、「看到影片還是很震撼」。