吃添好運掀開蒸籠驚見「死蟑螂」嚇壞！業者認了：已進行補償措施
知名港式餐廳「添好運」連續十二年榮獲米其林一星肯定，更擄獲許多台灣民眾的味蕾。不過日前有民眾爆料，在台南一間添好運用餐時，發現送上桌的蒸籠內，竟然有著一隻死蟑螂。對此，添好運營運商「和億生活集團」今（4）日回應：「立即啟動餐廳內外場查核機制，顧客方面第一時間也進行相關補償措施。」
記者潘毅／綜合報導
一位民眾在臉書社團《爆料公社二社》上控訴，自己前往添好運台南分店，沒想到用餐時卻看見蒸籠有一隻死掉的蟑螂，更附上照片證明。當事人表示，當下反應後店家只請服務生將餐點收走，並於十分鐘後補上一份新的蒸籠，但沒有任何人出面解釋， 直到他反應第二次，「才有主管來處理」，除了表示歉意，也會全面吸收餐點金額。
針對本次事件，添好運營運商「和億生活」完整聲明如下：
和億生活集團自開業以來，一向注重顧客的飲食安全，一切遵照政府食品衛生安全法規進行嚴格控管及把關，確保品質符合食品安全衛生標準。
茲2023/12/03添好運台南新天地店發生之事件，經顧客現場反映後，已立即啟動餐廳內外場查核機制，同時要求全台各分店針對各項流程進行重新自我檢視，而顧客方面第一時間也進行相關補償措施。
本次事件引發的相關爭議，和億生活集團將更加謹慎並重新檢視餐點備製流程、積極加強廚房環境整潔，未來也將更加強食品安全衛生，以確保顧客飲食的安全、安心。