金剛吃飯巧遇吳慷仁！一個舉動秒被圈粉「完全沒架子」

吳慷仁拍激烈床戲像攀岩！小S灌酒壯膽　他手撐到狂抖怕被發現

▲吳慷仁（左）和小S拍激情戲，為撐住身體手狂抖，超怕被對方發現。（圖／《ELLE》雜誌提供）
▲吳慷仁（左）和小S拍激情戲，為撐住身體手狂抖，超怕被對方發現。（圖／《ELLE》雜誌提供）

記者江芷稜／綜合報導

主持天后小S（徐熙娣）與新科金馬影帝吳慷仁，在Netflix影集《此時此刻》裡同台飆戲，上演多場激烈床戲，成為熱門話題，兩人近期合體擔任雜誌封面人物，散發濃烈CP感，吳慷仁透露看似纏綿的親密戲，其實必須靠核心肌群Hold住身體，像是懸空攀岩，有時候拍到後面會不好意思，很擔心對手發現「其實我的手很抖」。

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▲小S（右）原本對激情戲有點擔心，知道對方是吳慷仁才點頭接戲。（圖／《ELLE》雜誌提供）
▲小S（右）原本對激情戲有點擔心，知道對方是吳慷仁才點頭接戲。（圖／《ELLE》雜誌提供）
睽違多年再度演戲，小S接受《ELLE》雜誌專訪，坦言劇本大尺度親密戲遭女兒許老三質疑是否要外遇，接演前猶豫再三，最後導演保證會拍得非常唯美，加上對手戲的男主角是吳慷仁才讓她點頭。劇組事先安排親密指導，協助兩個人在開拍之前，演練如何在鏡頭前走位與彼此肢體動作的設計與配合，讓原本對激情戲緊張不已的小S，卸除心頭壓力。

▲小S（右）第一天拍戲就喝酒壯膽，吳慷仁笑問她喝多少。（圖／《ELLE》雜誌提供）
▲小S（右）第一天拍戲就喝酒壯膽，吳慷仁笑問她喝多少。（圖／《ELLE》雜誌提供）
雖然如此，第一天上場就拍攝兩人在辦公室桌上的激情戲，平常犀利的小S忍不住握拳大喊「一定要這麼Heavy嗎？」隨即要求工作人員幫忙準備威士忌，讓她舒緩心情，果然喝一點後，第一天順利收工，但下一次拍親熱戲之前，吳慷仁趁著空檔在一旁聊天，開口問她這次喝多少，小S笑說：「我想他應該有聞到酒味吧。」

▲吳慷仁表示激情戲對男性也是壓力很大。（圖／《ELLE》雜誌提供）
▲吳慷仁表示激情戲對男性也是壓力很大。（圖／《ELLE》雜誌提供）
「老師教導我們要試著用核心肌群來做動作，同時配合對手的速度，以及呼吸的方式，就是盡量不要發出平常的聲音，而是用氣音來表現」，小S經過指導後很快上手，沒有尷尬感，幾乎一兩次就OK。吳慷仁也表示事前溝通很重要，要了解身體界線，可以碰觸到哪些部位，事前都要充分地討論清楚。

吳慷仁說，親密戲對女演員來說很尷尬，對男性壓力更大，因為鏡頭前看似激情，但實際上必須Hold住身體，三點不動一點動，整個核心肌群動作很像是懸空攀岩，「表面上看起來很親密，但我的下半身卻是懸空的，兩個人的身體並沒有實際貼在一起，我必須要靠雙手把整個人撐住。因此有時候拍到後面，我都會很不好意思，因為我不想讓對手發現，其實我的手很抖（笑）」。

▲小S在《此時此刻》飾演外遇的已婚婦女，她認為精神外遇比肉體出軌更可怕。（圖／《ELLE》雜誌提供）
▲小S在《此時此刻》飾演外遇的已婚婦女，她認為精神外遇比肉體出軌更可怕。（圖／《ELLE》雜誌提供）
所幸兩人合拍的單元〈說好的輕井澤〉，讓觀眾看得臉紅心跳，也稱讚他們演技很好，最後的開放式結局，顯得格外地瀟灑動人。不過，聊到出軌一事，小S表示比起肉體出軌，更無法接受精神出軌，那代表你認真了，可能會動念想永遠結束某一段關係。吳慷仁認真回應，「我覺得都不要出軌比較好！如果愛上別人，或已經不愛了，能否早點講呢？兩個人的相處是彼此時間的交換，我覺得是非常珍貴的」，如果真的不愛對方，應該勇敢表達，不要去傷害那個為你付出時間的人。

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