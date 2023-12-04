吳慷仁拍激烈床戲像攀岩！小S灌酒壯膽　他手撐到狂抖怕被發現

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雖然如此，第一天上場就拍攝兩人在辦公室桌上的激情戲，平常犀利的小S忍不住握拳大喊「一定要這麼Heavy嗎？」隨即要求工作人員幫忙準備威士忌，讓她舒緩心情，果然喝一點後，第一天順利收工，但下一次拍親熱戲之前，吳慷仁趁著空檔在一旁聊天，開口問她這次喝多少，小S笑說：「我想他應該有聞到酒味吧。」
「老師教導我們要試著用核心肌群來做動作，同時配合對手的速度，以及呼吸的方式，就是盡量不要發出平常的聲音，而是用氣音來表現」，小S經過指導後很快上手，沒有尷尬感，幾乎一兩次就OK。吳慷仁也表示事前溝通很重要，要了解身體界線，可以碰觸到哪些部位，事前都要充分地討論清楚。
吳慷仁說，親密戲對女演員來說很尷尬，對男性壓力更大，因為鏡頭前看似激情，但實際上必須Hold住身體，三點不動一點動，整個核心肌群動作很像是懸空攀岩，「表面上看起來很親密，但我的下半身卻是懸空的，兩個人的身體並沒有實際貼在一起，我必須要靠雙手把整個人撐住。因此有時候拍到後面，我都會很不好意思，因為我不想讓對手發現，其實我的手很抖（笑）」。
所幸兩人合拍的單元〈說好的輕井澤〉，讓觀眾看得臉紅心跳，也稱讚他們演技很好，最後的開放式結局，顯得格外地瀟灑動人。不過，聊到出軌一事，小S表示比起肉體出軌，更無法接受精神出軌，那代表你認真了，可能會動念想永遠結束某一段關係。吳慷仁認真回應，「我覺得都不要出軌比較好！如果愛上別人，或已經不愛了，能否早點講呢？兩個人的相處是彼此時間的交換，我覺得是非常珍貴的」，如果真的不愛對方，應該勇敢表達，不要去傷害那個為你付出時間的人。
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