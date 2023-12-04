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喉嚨化膿、嘔吐、高燒不退　兄弟相傳染腺病毒

▲大甲李綜合醫院小兒科主治醫師余秋霖說，最近有多起兒童染腺病毒住院的個案。(圖／醫院提供2023.12.4)
▲大甲李綜合醫院小兒科主治醫師余秋霖說，最近有多起兒童染腺病毒住院的個案。(圖／醫院提供2023.12.4)

記者柳榮俊/台中報導

台中一位2歲的男童，上週高燒不退，家長帶來到大甲李綜合醫院看診，醫師發現他喉嚨化膿，合併結膜炎，沒想到，男童哥哥兩天後也來就診，同樣出現高燒不退還嘔吐，兩人因燒不退住院治療。小兒科主治醫師余秋霖指出，他們兄弟皆感染腺病毒，由於他們家中還有一位一歲多的小孩，出現感冒症狀，進一步篩檢也中標，所幸病狀較輕微，醫師提醒，一定要勤洗手、戴口罩，避免相互感染。

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余秋霖表示，2歲的男童在家高燒不退，家長帶來就診後，檢查發現喉嚨化膿，合併結膜炎，而且出現明顯的分泌物與眼屎，是腺病毒感染引起的「咽喉結膜熱」，由於活動力不足、食慾下降、高燒不退，住院治療，沒想到，過了兩天後，男童的四歲哥哥也高燒不退，還不停嘔吐，檢查後也感染腺病毒，同樣病狀嚴重，也住院治療。


不過，余秋霖指出，四歲的哥哥感染腺病毒，不像是傳統病狀，一般感病後會高燒合併出現結膜炎、淋巴腺腫大，病症會一起出現，但是，該病例發高燒住院兩後天，才出現眼睛紅，他至少診治過3起類似腺病毒病症顛倒的症狀。由於該兄弟家中還有一個1歲多的弟弟，出現感冒徵狀，擔心也被傳染腺病毒，果然一篩檢中標，還好病況不嚴重沒有住院，給予用藥治療。


余秋霖說，腺病毒好發大部分是6個月到6歲的孩童，傳統一般病狀是發高燒3至7天，還有喉嚨痛、扁桃腺紅腫、化膿，也可能會出現嘔吐、腹痛、腹瀉等現象，有的會皮膚長疹子，兩位住院的孩童，給予用藥、支持療法，補充電解質，在高燒退了後便產生抗體、逐漸痊癒。


余秋霖說，疾管署上週發布新聞表示台灣的黴漿菌肺炎處低度流行情形，現在該注意的是流感、腺病毒、諾羅輪狀、病毒型腸胃炎。過去在秋冬不會出現腸病毒，現在偶爾也會出現病例，「一年四季都有病毒！」冬季天氣變化大，也容易感冒，他提醒一定要做好個人衛生、勤洗手、戴口罩，才能減少被病毒感染的機率。

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