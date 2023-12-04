MLB／大谷翔平身價可望超越Trout！美媒堅持道奇隊會是他的最愛
美國職棒日籍二刀流球星大谷翔平爭奪戰，可能很快將在近期就會有結果！許多美國媒體認為，大谷翔平將在這一週做出最後決定，決定將繼續效力天使或轉戰新東家，而大谷的簽約金價碼驚人，美媒認為有望上看6億美元（約187億台幣），超越隊友「鱒魚」Mike Trout，於2019年簽下北美體育史上最貴的12年4.265億美元（約台幣133億元）的天價合約。
實習記者陳品翔/綜合報導
根據MLB Network的內部人士Jon Heyman，在《紐約郵報》的一篇文章中報導稱，這位超級巨星已經收到了各支球隊的多次報價，金額遠遠超過5億美元，甚至有望挑戰6億美元大關。而根據Jon Heyman的說法，道奇隊、小熊隊、藍鳥隊、巨人隊和現任天使隊，被認為是大谷的決賽入圍者，儘管可能會出現新的追求者，但很有可能這5隊將是就將是大谷的下家。
而大谷的決定可能很快就會做出，美國職棒大聯盟內部人士Jon Morosi稍早報導稱，這位超級巨星預計將在下週內挑選一支球隊，很快就會有結果。
而眾多球隊中，又以洛杉磯道奇隊最被看好能夠順利網羅大谷翔平。Jon Heyman認為，「我將堅持選擇道奇隊是他的最愛。」「一年前我們將他視為最愛。我知道現在這不是完美的選擇，因為他們現在確實需要投手，但不要忘記，大谷仍然是一名優異的投手，我認為南加州是一貫的贏家，我會說道奇是最受歡迎的。」
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