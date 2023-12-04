全球最昂貴城市！東南亞這城市與蘇黎世並列第一 台北名列第12名
疫情後受到通貨膨脹，全球各國物價上漲，2023年生活花費最昂貴的城市名單出爐，東南亞的新加坡與瑞士的蘇黎世並列第一名，其次則是日內瓦、紐約和香港，而我國的台北則佔據亞洲最貴城市排行榜上的第12名。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《經濟學人（The Economist）》，有200多種常用商品與服務的價格，以當地貨幣計算年增7.4%，雖然低於去年創紀錄的8.1%漲幅，但仍顯著高出2017到2021年的趨勢，警告全球生活成本危機尚未結束。新加坡的交通費用全球最貴，服裝、雜貨與酒類價格也最昂貴，由於在眾多類別中奪得第一，新加坡在過去11年來，第九度重登最貴城市榜首。另外，美國有三座城市排入前十名，分別是紐約、洛杉磯和舊金山。
經濟學人智庫（EIU）2023年全球城市生活成本調查結果顯示，今年與新加坡並駕齊驅的換成由去年第六名衝上來的蘇黎世，部分原因是瑞士法朗強勢升值，還有生活雜貨、家庭用品和休閒娛樂的費用都高 。
值得一提的是，台北的生活花費昂貴成本接近70分，在亞洲城市排行榜中名列第12名，生活成本比大阪、曼谷、東京、北京等城市更低；而台中、高雄的生活花費成本則分別落在略高於60分的區間，比廣州、釜山、瀋陽、杭州、河內等城市更低。總體來說，全球物價平均年成長7.4%比去年的8.1%略為減緩。