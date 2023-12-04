五月天年年開唱！演唱會公務員曾2年唱122場 票房海撈上百億
「華人天團」五月天近期在世界各地舉行巡迴演唱會，近來卻無奈衰捲假唱風波中，而死忠的五迷紛紛替偶像喊冤，其實五月天成團至今已26年，不過先前阿信表示將以冠佑入團的時間開始算起，所以將在今年底在台中洲際棒球場慶祝成團25周年演唱會。回顧五月天出道以來，幾乎年年都在開演唱會，光是五月天的「人生無限公司演唱會」，該系列巡演於2017年3月18日在台灣高雄開始，在2019年1月6日在台灣台中結束，總計在全球開唱122場，累積415萬人觀賞，巡演總收入約新台幣100億元。
記者吳雨婕／綜合報導
成團至今25年的五月天，唱進過許多指標性場館，包含香港紅磡體育館、日本武道館、麥迪遜花園廣場、英國The O2、八度24場在高雄世運主場館開唱，累計到2021年為止，他們已經舉辦超過1200場大小巡演，當時總觀賞人數約800萬人，票房收入推估高達170億台幣，相當可觀。
疫情在今年逐步解封，五月天在今年5月睽違4年第七度登上北京鳥巢開唱，完成北京鳥巢總共20場的紀錄，且連開6場，狂吸60萬大軍搶票，票房收入逼近29億元台幣。事實上在疫情前，光是五月天的「人生無限公司演唱會」，總計在全球開唱122場，累積415萬人觀賞，巡演總收入約新台幣100億元。
細數五月天的25年，他們發行過9張專輯，3部演唱會電影，2部紀錄電影，12個主題巡迴演唱會，可以說是戰績顯赫，就連他們的紀錄電影《五月天人生無限公司3D Mayday LiFE 3D》，在全球票房也有2.95億好成績。
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