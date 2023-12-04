吳欣盈陷國籍爭議 柯文哲喊話中選會：同樣標準檢視蕭美琴
民進黨副總統參選人蕭美琴、民眾黨副總統參選人都陷入國籍爭議，中選會預定明天審查總統、副總統參選資格。民眾黨總統參選人柯文哲今（4）日被問及副手若有雙重國籍問題，是否退選？柯文哲表示，就依法行事，但希望中選會用同樣的標準檢視蕭美琴。
記者邱新博／台北報導
柯文哲今天赴澎湖走訪，晚間將舉行廟口開講造勢活動，中午第一個活動前接受媒體聯訪。對於國民黨副總統候選人趙少康曾喊話柯文哲管好吳欣盈、柯則回嗆管不好趙少康，侯友宜再回「會不會非常羨慕他有這樣的副手？」柯文哲表示，他是不希望口水戰啦，但「我現在怎麼看他都是有很好的保姆」。
對於雙重國籍的爭議，若明天中選會公布副手有雙重國籍？會宣布民眾黨退選？柯文哲說，這就依法行事，但我希望中選會針對蕭美琴的國籍問題，用同樣標準檢視。
另對於身為澎湖女婿的柯文哲的政策，柯文哲說，澎湖醫療資源應該整合，澎湖醫院太過分散，整合起來才有辦法承擔需求，如果前瞻計畫重來一遍，該設的硬體應該國家來做好，他就曾碰過長照據點外面下大雨，裡面下小雨早就應該整理。
至於柯文哲赴澎湖還拜訪知名商人陳合泰，柯文哲談到拜訪拜訪緣由表示，他是在朋友很有成就的人、也是重要台商，出外就是多聽、多學習。