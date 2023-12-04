新社花海暨花毯節落幕　創312萬人次歷史新高

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市府觀旅局表示，今年台中國際花毯節以在地元素的「自然生態、農業發展、人文智慧」為設計主軸，運用20萬株花草、23種花卉，描繪花都3大守護神，呼應新社為真實版的夢想國度，其中更推出史上最高16米、5層樓高的全台首座花卉城堡「漂浮花都」，於整點表演運用大量水霧及泡泡，讓整座花卉城堡有如飄浮空中華麗登場，遊客無一不讚嘆宛如仙境，浪漫夢幻。
觀旅局說，今年創下312萬人次參觀人潮，創造觀光產值達72億元，帶動山城觀光「起飛」，在地業者表示，今年靠著花海與花毯節共同舉辦的加乘效應，網路熱搜度大量提升，活動期間山城地區的民宿、餐飲、觀光景點與農事體驗店家人潮滿滿，店家所接待遊客約有5成來自外縣市遊客，已然成為年底國旅最大盛事，也有許多來自香港、澳門、馬來西亞等東南亞國家的旅客也紛紛讚嘆台中花卉策展實力，活動效應外溢效果顯著。
農業局也表示，在雅緻的花海與花毯盛事陪伴下，「台中領鮮農特產品行銷區」也完美落幕，124攤在地農產，在23天間創造了4,773萬的營業額，又以椪柑、甜柿、葡萄、蜜蘋果及各款菇類為代表的當季蔬果，深得大眾喜愛。這場農產盛宴不僅為台中市農民提供銷售的平台，同時也達成了穩定農產產銷的雙贏目標，更為來自全國及世界各地的遊客們帶來了一場國際領先的美味饗宴。