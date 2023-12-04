人工生殖法難修！3黨立委喊「有共識先過」　盼先開單身女性

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對於人工生殖法修法進度，洪申翰表示，至今單身女性凍卵後仍無法決定自己的卵子怎麼使用，他在今年3月質詢時表示，希望衛福部國健署開放單身女性使用人工生殖，並要求委託專家進行研究，但相關研究案直到9月才正式決標，現在甚至還沒有部版修正草案，進度實在太慢。
洪申翰表示，許多想生孩子的女性都反應，看著衛福部停滯不前、時間上的壓力感很大，這是來自生理上的限制，如果法案持續卡關、導致有需求的民眾錯過年齡，原本很期望的人也會喪失機會，甚至可能成為人生遺憾，希望衛福部將需求民眾的壓力感考慮進去。
另洪申翰提到，此項法規法制作業、配套複雜，涉及倫理不同看法，需要配套來取得共識，代孕、單身女性、女同志配偶的生育不平等議題中很難再沒有衛福部版本情況下討論，目前人工生殖法修法最大的問題在於缺乏院版或部版。
📍「單身女性」應適用人工生殖
此外，洪申翰指出，今年10月3日已針對單身女性、同志女性人工生殖等議題召開公聽會，婦女團體、同志團體、醫療學者均對於此類族群是用人工生殖表示支持，也希望不要讓單身女性、同志女性冒極大醫療風險到海外，面對數百萬台幣的花費，以及遭到海外生殖機構剝削、詐騙的風險。
洪申翰認為，台灣試管嬰兒技術出色，但本國籍的年輕人想生孩子，卻還是被性傾向或婚姻狀態排除在外，這是件不合理的事情，如今人工生殖法規定「有婚姻關係的夫妻」才能人工生殖，但異性戀雙方生下孩子也不見得確保孩子幸福快樂，單身、同性伴侶收養的孩子，也同樣有機會幸福美滿。
民進黨立委蘇巧也慧認為，以現行法律來說，單身女性即使沒有婚姻關係，一樣可以生育小孩，而單身女性也可以自己去凍卵，法規卻不允許單身女性使用自己凍的卵去進行人工生殖、生下小孩，但以結果來說，應該都是一樣的，此一情況相當不合理。
📍薛瑞元：「單身女性」爭議較小
對於委員相關意見，衛福部長薛瑞元表示，單身女性使用人工生殖相對之下確實比較沒有社會爭議，但問題出在管制措施方面，不想結婚但有固定伴侶者，想做人工生殖時，將不會是匿名捐精，因為她有固定伴侶，那一定是要那一個人的孩子，照理來說應是如此，仍有許多可能性有待討論。
洪申翰則表示，人工生殖法修法應該先從從比較有共識的議題處理，如果只是把重點放在爭議比較大的部分，會導致整個議題難以前進；民眾黨立委張其祿也表示，有部分社會已經有共識，希望先往前；王婉諭也提到，應就較無爭議部分優先通過。