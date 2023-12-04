遭邱顯智批論文抄襲 林志潔：身為律師以選舉操作抹黑令人遺憾
時代力量立委邱顯智今（4）日舉行記者會指控民進黨新竹市立委參選人林志潔， 2016 年申請教授升等送審的參考著作中，竟有大幅複製貼上早於該著作出版之指導學生碩士論文的情形。邱顯智認為，林志潔應對外說明真相，並呼籲教育部立即介入調查、賴清德主席秉持最高的學倫標準處理。對此，林志潔今天也召開記者會做出回應，她同時表示，邱委員未能就市民權益、市政建設與法制革新進行論述，反以烏龍爆料方式，牽連優秀的畢業學生和法律同道，身為律師，選擇用選舉操作對他人進行抹黑，令人遺憾。
記者李春台／新竹報導
林志潔指出，她所寫的「內線交易實際知悉要件與心證門檻」一文，是當時國科會研究計畫案「面對財經犯罪」的研究範圍之一，本文之撰寫，她本人為為唯一且實際作者。張姓同學為科技部研究案的研究助理，感謝張同學與其他研究助理的蒐集整理資料，我完成本文後於2013年投稿月旦法學，後經審查與修改，於當年11月號刊登，當時在文內也特別感謝張同學協助本研究辛勞。
林志潔表示，張同學於2013年暑假期間以「內線交易可罰性基礎及現行規範效果分析─賽局論為中心」為主題完成論文，其在論文中特別提到本文關於內線交易的見解，多處參考林志潔老師「內線交易實際知悉要件舉證與心證門檻」一文，並說明該文是在審查出版中（所以暫時無法引註確切的期刊刊號、年月和頁數）。
林志潔表示，她於2015年6月提出升等，依據本校升等辦法，申請人從過去發表的文章中，選擇一到兩篇的代表作，除代表作外的其他發表文章，則列為參考著作，本文因屬升等副教授後之作品，因此列為參考著作。綜上說明，邱委員所指的文章，並無所謂一魚兩吃的問題。