林書豪接任Uber Eats新代言人！自曝來台「最愛食物」：一次點3碗
Uber Eats 今（4）日公布品牌最新代言人，由新北國王球星林書豪和資深主播沈春華擔任，全新廣告短片也將在明（5）日公開，Uber Eats 表示，本波廣告以「點得到／點不到」的對比，呈現平台能滿足消費者的實際需求，此外 Uber Eats 也發表2023年台灣消費者渴望調查，揭曉消費者在平台上對餐飲的各種需求。
記者張志浩／綜合報導
林書豪分享，自己搬到台北後，幾乎每個禮拜都會透過外送點自己最愛吃的「雪花冰」，並幽默地說「雪花點不到，但點得到雪花冰」，有時還會一次點3碗分2天吃，強調外送對自己日常生活的重要性，沈春華也表示，外送除了日常的餐點外，在特定節日也能透過外送點蛋糕等物品，表達對親友的關懷，因此兩位對於能擔任 Uber Eats 的代言人感到相當高興。
此外，Uber Eats 也揭曉，「雞蛋」是2023年台灣消費者搜尋生鮮日用品關鍵字第一名，反映出今年全球蛋荒現象，促使消費者在平台上滿足需求，「牛奶/鮮奶」則位居第二名；餐飲方面，熱搜字由「麥當勞」及「飲料」拿下，顯示速食及飲料已深入台灣人的日常飲食。
此外，在 Uber Eats 平台上，點餐時備註「不要蔥」或「不要香菜」的消費者非常多，而數據顯示，在消費者的備註欄中，不要蔥的訂單佔整體備註訂單的5%，是不要香菜的訂單2.3倍，雖然部分消費者希望餐點不要加蔥或香菜，但混和滿滿細蔥的蔥花捲、以香菜提味的大腸麵線和豬血糕等餐點、小吃，仍擁有眾多擁護者。