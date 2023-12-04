大林蒲遷村政院核定800億　賴瑞隆要求立即啟動申請程序

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行政院今天核定遷村總體經費增加至800億元，希望給受八百支煙囪包圍的小港沿海六里鄉親們更安全的生活環境，也請經濟部與高雄市政府，應立即展開安置計畫意願調查，以行政效率積極回應鄉親們的期待與訴求，務必以多元妥善配套，從寬從優保障鄉親的居住權益。
1976年小港臨海工業區設立，位在高雄的「大林蒲、邦坑、鳳鼻頭沿海六里」被煉油廠、發電廠、煉鋼廠及貨櫃中心等重工業包圍，因早年政府未妥善規劃處理，讓2萬居民長期遭受周邊污染及工安影響。
直到2016年11月19日時任行政院長林全率前高雄市長陳菊和各部會首長，代表政府向大林蒲鳳鼻頭沿海六里民眾鞠躬道歉並啟動遷村計畫。2019年10月8日前院長蘇貞昌正式核定遷村中長程計畫後，高市府陸續舉辦了6場遷村說明會，瑞隆7年間歷經14次立法院總質詢、51次委員會部會質詢及無數次協調座談會，鄉親們等待儘快核定遷村計畫。
賴瑞隆也說，為照顧較弱勢者，無房無地者有「為減輕自身及家庭成員皆無自有住宅者，搬離大林蒲後居住（租金）負擔，符合基準日前設籍本人（與配偶）無自有住宅且同址父母、子女亦均無自有住宅；且實際居住及符合社會住宅資格者」，可選擇：方案一，提供入住社會住宅，一般戶2年、關懷戶3年免租金之安置補助。方案二，為選擇入住社會住宅得申請發給津貼每人10萬，預估符合人數約5850人，經費約7.11億元。