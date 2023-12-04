吳慷仁目擊前女友挽別的男人 罕吐分手後心情：她看起來很幸福
吳慷仁在Netflix影集《此時此刻》裡面臨妻子外遇，自己也對人妻暈船，劇情以2段婚姻探討4位男女的不同選擇，近日他與對手演員小S登上《ELLE》封面，罕見提到分手後巧遇舊愛的心情，他曾經眼見前女友挽著新歡逛街，看到前女友幸福的模樣，當下只為對方感到開心。
記者羅凌筠／綜合報導
每個人在愛情裡都有遺憾，吳慷仁認為有的時候，人往往在分開之後，才會意識到別人對你做了什麼，或是你做了什麼，而當時的你沒有好好珍惜。「因此我覺得後知後覺，是長大之後最遺憾的事情。但就算回到過去，當時沒有察覺的你，視野也只能停留在那裡，好像也沒有辦法改變甚麼。不管如何，在人生的戀愛過程裡，這都是一種學習。」
被問到遺憾是一種美嗎？吳慷仁說：「遺憾一點都不美麗，我覺得祝福才是美。當你再回頭看，願意給予對方祝福，也願意放下。在心中保持希望她可以過得好的良善，那才是美。我曾經碰過這樣的狀況，在百貨公司巧遇分手很久的前女友，看著她挽著另一個男生，看起來很幸福的模樣，就覺得挺好的。」
而對他來說，精神出軌和肉體出軌，哪個比較嚴重？吳慷仁說：「我覺得都不要出軌比較好吧！如果愛上別人，或是已經不愛了，能否早點講呢？這件事情必須要有個取捨，當你動了念頭想要做壞事，這表示你想要拿回某些東西。但兩個人的相處是彼此時間的交換，我覺得這是非常珍貴的。你願意把你的時間給對方，對方也願意把她的時間給你，所以如果你覺得沒那麼愛了，想要拿回來某些自主權，我認為這是可以講的。請不要去傷害那個為你付出時間的人，不要打了對方一巴掌之後才說抱歉。」
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