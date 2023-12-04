質疑柯P「2億副手說」中國介選 姚立明：明顯犯罪不能翻頁過去
賴清德蕭美琴全國競選總部今（４）由主委姚立明、發言人戴瑋姍召開「兩億疑雲說不清 柯文哲是在騙選票還是中國介選？」記者會，針對日前民眾黨總統參選人柯文哲自爆與國民黨有關的「2億副手說」，質疑藍白陣營各自與中國接觸的深度。姚立明表示，自台灣開放選舉以來，這是中國介入台灣選舉最明確的事件，且已明顯是犯罪行為，不能說翻頁就翻頁過去。
記者陳威叡／台北報導
姚立明表示，要給柯文哲2億當副手，世界上唯有中國具備犯罪動機、能力與嫌疑，中國希望藍白合是動機，2億價碼唯中國有能力出資，遊說柯文哲當副手且在上月中的密室協商使柯文哲妥協，境外勢力才用美金計價而非台幣，密室4人與傳話3人皆與中國關係良好等，則是最明確的嫌疑。姚立明強調，中國介選陰影沉重，柯文哲既是證人也是受害者，如此明顯地的犯罪行為，一定不能說翻頁就翻頁過去。
戴瑋姍表示，柯文哲在自爆2億副手事件與國民黨有關係以後便不願再回應，讓人合理懷疑是遭受中國方面或者國民黨的壓力。而國民黨素來與中國交好，侯友宜競選總統的政見條條都是在對中國示好，質疑侯友宜作為國民黨總統參選人，確有義務交代國民黨在2億事件中國介選中的角色，不可能永遠遇到敏感問題就切割。
戴瑋姍強調，近期檢方偵辦中國台辦邀請台灣里長免費旅遊、介入台灣大選之際，侯友宜還提要開放中國遊客、讓中國學生來台就業搶工作，根本是急著將台灣拉回依賴中國的回頭路、阻止台灣走向世界與國際社會連結。