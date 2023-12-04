ETF 00919完成填息 第三次配0.55元！投資人最後買進日爆
受到許多投資人青睞的群益台灣精選高息（00919）ETF第二次配息0.54元，於今（2022）年9月18日除息，而今（4）日開盤沒多久就填息完成，總計花了52天，盤中更是衝上22.18元。由於00919第三次配息0.55元超乎預期引發關注，12月18日為除息，投資人參與除息最後買進日則為12月15日。
記者許家禎／台北報導
00919前兩次配出0.54元高息，第一次除息在6月16日，並於7月18日完成填息，第二次配息則在9月18日除息，於今日完成填息。而00919日前也公告第三次配0.55元，若以11月30日收盤價21.65元計算，單次殖利率就有約2.54％，年化報酬率連續三季衝破10%，刷新台股ETF配息紀錄。
00919追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。
群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，00919重視EPS成長率，企業獲利成長若能創新高，將有利於未來股利率及股價表現，目前00919群益台灣精選高息ETF的可分配投資收益為2.23元，仍有足夠配息續航力，再結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，有助於配息的穩定性，配息頻率也採取每季配息（3、6、9、12月），滿足投資人打造穩定現金流的需求。
※【NOWnews 今日新聞
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