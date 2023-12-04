中華職棒／陳俊秀若加盟中信兄弟　蘇緯達等人出賽空間可能被壓縮

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳俊秀今年球季結束後年資已到，宣告成為自由球員，由於他屬於A級選手，今年月薪為73萬，要簽下陳俊秀，必須得付給原球隊1095萬轉隊費，或是半額轉隊費加上1名25人保護名單外的補償選手，據傳中信兄弟提出複數年合約條件，再加上激勵獎金，要搶下兄弟陣中所缺乏的強力右打者。
由於中信兄弟陣中主力打者多為左打，打線有「嚴重左傾」的傾向，先發球員僅詹子賢、江坤宇為右打，其餘多為左打者，若陳俊秀最終順利加盟，將能補上兄弟陣中所欠缺的強力右打，打線實力也將更為增強。
陳俊秀的到來，能分擔主戰一壘許基宏的防守工作，也能在受到傷勢影響時適時補上，兩人也能和張志豪、周思齊分擔指定打擊，讓調度更有彈性。但兄弟內野陣容已人才濟濟，岳東華、王威晨、江坤宇若未受傷，扛下黃衫軍的二三游不成問題，替補還有今年發揮出色的王政順、獲得頗多機會的張仁瑋等人。陳俊秀若順利加盟，勢必會壓縮到其他內野手的發揮空間，像是兄弟農場積極培養的黃韋盛、過往有實績、長打能力不俗的蘇緯達，恐怕出賽機會將越來越少。
但職業場上成敗論英雄，想要獲得出賽機會，必須得靠自己的好表現去爭取。陳俊秀的到來，必會壓縮到其他球員的機會，但若能激發球員的良性競爭，對於中信兄弟來說也是好事一樁，對於自由市場也能帶來正面影響，球團為了提升競爭力，會越來越投入在自由市場上的競爭，球員也能獲得較優的待遇，球迷之間也能有更多討論的話題。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁