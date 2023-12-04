考慮申請政治庇護！香港民運女神周庭流亡 盼外界持續關注家鄉
有香港「民主女神」、「民運女神」之稱的前香港眾志核心成員周庭，近日前往加拿大留學，3日她在社群媒體Instagram發文，打下自反送中、國安法以來的心路歷程，經慎重考慮後，決定不依國安警要求，於年底短暫返回香港報到，以後大概也不會再踏上香港這塊土地，等於就此流亡異國。她也在今（4）日接受日媒專訪時表示，正在考慮申請政治庇護。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
周庭在27歲生日當天於IG上發文，說因為參與2019年反送中抗爭，於2020年底被判刑10個月入獄，並於2021年6月離開監獄。然而出獄後，她仍需遵守國安法的擔保條件，定期報到，護照亦一直被沒收，不能出境，每三個月要簽署一份「扣留旅遊證件通知書」，通知她護照會被多扣留三個月，每次報到總擔心隨時會再被拘捕，即使回到家，也總怕國安會破門而入把我帶走。每天在恐懼的折磨下，她患上焦慮症、驚恐症、創傷後壓力症，以及抑鬱症。
雖然出獄後很長一段時間，她沒有任何公開活動，沒有參與政治或和從前的朋友聯絡，但她仍然沒有獲得出境的權利，每隔一段時間的報到，就像被提醒，自己並沒有重獲自由，仍然受到監察，（前）民主派政治人物的身份為生活帶來的種種限制，再加上無止境的等待，讓她的心理狀況每況愈下，2023年，是她情緒、身體最差的一年，也是在這一年，她決定報讀海外碩士課程，最後有幸得到加拿大某大學取錄，向國安提交了申請，並被要求附上大學、學科、時間表、宿舍、過數紀錄等資料，查問報讀課程的原因，更要求她寫下「悔過書」，指自己對過往的政治參與感到後悔，今後不會再參與，也不會與相關的人士，包括學民和眾志的成員聯絡。當時的她只希望可以安全離港，在國安面前不得不做出一些妥協，否則輕則失去讀書的機會，重則不能離開差館。
經過重重關卡，今年七月初，她被告知若想到加拿大升學，還必須由香港警務處國安處人員「陪同」和「保護」到中國一趟，完成行程後他們便會把護照交還給她，而她雖然知道自己沒有拒絕的權利，也怕是「主動送中」，但還是於八月某天，在五名香港國安人員的「陪同」下，到了中國大陸。到了深圳，被安排參觀展覽，了解中國及共產黨的發展，以及歷代領導人的「輝煌成就」。然而，她從不否定中國的經濟發展，但一個如此強大的國家，要將爭取民主的人送入監牢、限制出入境自由，還要求以進入中國大陸參觀愛國展覽作為取回護照的交換條件，這何嘗不是一種脆弱呢？
整趟行程中，雖然沒有安排面見任何官員黨員，或被公安部盤問，但她可以感覺到自己全程一直被監視，不斷的拍照。回到香港，再次被國安要求寫下「感謝警方安排，使我能了解祖國的偉大發展」的信件，最後才得以在九月中離開香港、到加拿大多倫多求學。原定十二月底回到香港，就國安法向警方報到，但經過深思熟慮，包括考慮到香港的形勢、自身安全、生理和心理健康，決定不回去報到了，也大概一輩子不會回去了。
周庭也解釋，她並不是一開始就打算這樣做，而是到加拿大安頓下來後，才慢慢開始思考十二月的事，她甚至連回港的機票都買好了，所以她絕無處心積慮要欺騙國安，主要是她不想再被迫做不願做的事，也不想再被迫到中國大陸，再這樣下去，即使她人是安全的，身體和心靈也會崩潰。在加拿大學習和療傷的同時，也希望能重拾過去因情緒病和種種壓力而放下了的興趣，好好建立屬於自己的節奏。
周庭的文章發出後，在香港社會引起熱議，香港警方更呼籲她懸崖勒馬，「不要選擇走一條不歸的路，一生背負『逃犯』之名。」但周庭4日接受日媒訪問時重申，反送中後在香港那幾年，身上出現很多問題，現在之所以感到不安也要發聲，是因為想讓國際知道香港的狀況、持續關注香港，未來她也會繼續說出自己的經歷。至於申請政治庇護等往後的動向，目前仍在考慮中。