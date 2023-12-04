吳慷仁《富都青年》奪全台票房冠軍！摯愛「現身花絮」含淚告白
金馬影后李心潔首度出任監製、王禮霖執導第一部劇情長片《富都青年》搶先全球在台上映，全台影迷朝聖新科金馬影帝吳慷仁神演技，上映僅3天全台累計票房飆近1500萬，奪全台票房冠軍，更打破新馬電影在台上映票房紀錄。今（4）日再釋出最新花絮「兄弟情深篇」，陳澤耀含淚告白吳慷仁：「謝謝他對我的疼愛，如果有機會，讓我來當你哥哥！」
記者黃雅琪／綜合報導
週末大批觀眾湧進電影院朝聖，幾乎場場爆滿，戲院緊急加開場次，導演王禮霖、吳慷仁、陳澤耀也勤跑映前映後活動，現場已有忠實粉絲表示狂刷4次，更有觀眾說現在看到象徵家族信物的「水煮蛋」就想哭，讓三人直呼感動又感謝。監製李心潔也笑說在社群上看到觀眾有各種抒發情緒的哭法，令她印象深刻。
導演王禮霖感動表示：「非常非常感謝台灣觀眾給予《富都青年》的鼓勵與支持。我會記住2023年這個冬天，你們給我們的愛！」監製李心潔則說：「心情特別特別激動，因為從來沒有一部馬來西亞電影在海外得到那麼好的成績。很謝謝台灣觀眾的支持，也謝謝幕前幕後所有辛苦的工作人員，希望大家繼續走進戲院去感受這份愛的感動！」
花絮畫面曝光，去年剛拍完片的吳慷仁外型黝黑、乾瘦，坦言一開始對移工生活的惡劣環境感到驚訝，演出過程體會到活下去是如此珍貴的感覺。片中吳慷仁努力打零工賺取微薄薪水，盡力守護個性叛逆的弟弟陳澤耀，對唯一家人付出的無私情感更是打動許多觀眾。陳澤耀回想與吳慷仁相處時光真的如親兄弟般，含淚告白吳慷仁：「謝謝他對我的疼愛，如果有機會，讓我來當你哥哥！」電影《富都青年》全台熱映中。
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