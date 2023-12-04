51歲小鐘聯誼5年成功了！甜抱23歲啦啦隊正妹 羞讚：等待很值得
51歲藝人小鐘（鐘昀呈）單身多年，在演藝圈擁有「黃金單身漢」稱號，雖然上遍各大節目配對，可惜都無緣修成正果，讓大家好擔心。如今等了5年，小鐘終於和一名年僅23歲的啦啦隊正妹Joy配對成功，而女方也很喜歡小鐘的幽默，讓小鐘忍不住在節目上直呼：「等待都是值得的！」
記者詹鎰睿／綜合報導
小鐘日前在《11點熱吵店》參加聯誼配對單元，被嘲笑是「聯誼蟑螂」的他已經有5年都沒成功，而這次女來賓除了啦啦隊女神短今、最美魚販劉心語以外，還來了一位全場最年輕的正妹，只有23歲的Joy，充滿健康又陽光的外型，立刻讓沈玉琳斷定，「這一定是小鐘的菜！」
怎料，Joy提出的6大理想條件，「乾淨陽光刺青皮膚黑」、「會吃胡蘿蔔」、「喜歡小動物」、「有一個專長」、「會開車，有趣的人」都與小鐘完全不符，讓大家有些擔心，不過Joy坦承，她很喜歡小鐘的幽默，對於小鐘的歌曲〈DANCING GOOD GOOD〉舞蹈印象深刻。
經過節目一連串的互動後，小鐘和Joy最後認定彼此配對成功，也讓打滾5年的小鐘忍不住表示，「等待都是值得的！」但在公主抱轉三圈的環節，年過半百的小鐘還是有點腿軟，讓大家笑到不行。貼文曝光後，網友通通笑翻，「看到小鐘哥配對成功，竟然流下感動的眼淚」、「希望小鐘可以脫單啦！各大聯誼都有他。」
也有人對於Joy充滿好奇，紛紛大讚「感覺Joy是一個活潑又大方的女生，而且也常把笑容掛在臉上」、「兩個人最後也太可愛！」、「Joy第一次節目露出耶，很上相未來潛力無窮，Joy真的很正欸。」事實上，Joy目前是統一獅啦啦隊Uni-Girls的一員，健康又活潑的外型，逐漸吸引大家關注，日前還登上PTT表特版，掀起廣泛討論。
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