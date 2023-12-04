金剛吃飯巧遇吳慷仁！一個舉動秒被圈粉「完全沒架子」

51歲小鐘聯誼5年成功了！甜抱23歲啦啦隊正妹　羞讚：等待很值得

▲小鐘（左圖右）聯誼5年終於配對成功，對方竟然是一位23歲的啦啦隊正妹Joy，最後小鐘還公主抱抱起對方轉三圈，直呼：「等待是值得的！」（圖／《11點熱吵店》YouTube）
▲小鐘（左圖右）聯誼5年終於配對成功，對方竟然是一位23歲的啦啦隊正妹Joy，最後小鐘還公主抱抱起對方轉三圈，直呼：「等待是值得的！」（圖／《11點熱吵店》YouTube）

記者詹鎰睿／綜合報導

51歲藝人小鐘（鐘昀呈）單身多年，在演藝圈擁有「黃金單身漢」稱號，雖然上遍各大節目配對，可惜都無緣修成正果，讓大家好擔心。如今等了5年，小鐘終於和一名年僅23歲的啦啦隊正妹Joy配對成功，而女方也很喜歡小鐘的幽默，讓小鐘忍不住在節目上直呼：「等待都是值得的！」

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小鐘日前在《11點熱吵店》參加聯誼配對單元，被嘲笑是「聯誼蟑螂」的他已經有5年都沒成功，而這次女來賓除了啦啦隊女神短今、最美魚販劉心語以外，還來了一位全場最年輕的正妹，只有23歲的Joy，充滿健康又陽光的外型，立刻讓沈玉琳斷定，「這一定是小鐘的菜！」

▲（圖／《11點熱吵店》YouTube）
▲Joy超喜歡小鐘的〈DANCING GOOD GOOD〉。（圖／《11點熱吵店》YouTube）
怎料，Joy提出的6大理想條件，「乾淨陽光刺青皮膚黑」、「會吃胡蘿蔔」、「喜歡小動物」、「有一個專長」、「會開車，有趣的人」都與小鐘完全不符，讓大家有些擔心，不過Joy坦承，她很喜歡小鐘的幽默，對於小鐘的歌曲〈DANCING GOOD GOOD〉舞蹈印象深刻。

經過節目一連串的互動後，小鐘和Joy最後認定彼此配對成功，也讓打滾5年的小鐘忍不住表示，「等待都是值得的！」但在公主抱轉三圈的環節，年過半百的小鐘還是有點腿軟，讓大家笑到不行。貼文曝光後，網友通通笑翻，「看到小鐘哥配對成功，竟然流下感動的眼淚」、「希望小鐘可以脫單啦！各大聯誼都有他。」

▲（圖／《11點熱吵店》YouTube）
▲公主抱轉到最後一圈，小鐘（右）有些使不上力，快要站不穩，讓大家笑翻。（圖／《11點熱吵店》YouTube）
也有人對於Joy充滿好奇，紛紛大讚「感覺Joy是一個活潑又大方的女生，而且也常把笑容掛在臉上」、「兩個人最後也太可愛！」、「Joy第一次節目露出耶，很上相未來潛力無窮，Joy真的很正欸。」事實上，Joy目前是統一獅啦啦隊Uni-Girls的一員，健康又活潑的外型，逐漸吸引大家關注，日前還登上PTT表特版，掀起廣泛討論。

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▲啦啦隊Joy。（圖／Joy IG）
▲Joy擁有纖細又健康的外型，還是隊上的開心果，經常在啦啦隊女孩的頻道上做出搞笑的舉動。（圖／Joy IG）
▲啦啦隊Joy。（圖／Joy IG）
▲熱愛運動的Joy，日前罕見貼出一張泳裝照，立刻衝上表特版，掀起大家討論。（圖／Joy IG）


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