選舉口水話題首選！盧秀燕向中央討新年禮物：盼中捷藍線快通過
台中市興建捷運進度嚴重落後，已成近幾年來選舉必噴的口水話題。目前正在召開的台中市議會定期會，也天天掀起熱議。台中市長盧秀燕今答詢時表示，目前的行政院正副院長，對台中市「相對友善一點」，她一直抱著一絲絲希望，盼藍線、綠線延伸計劃都能在這個月或明年初選舉前核定，當做行政院給台中人的新年禮物。
記者顏幸如／台中報導
台中市目前只有沿文心路興建的捷運綠線，主要沿台灣大道興建的捷運藍線，以及綠線延伸到彰化、大坑的計劃，目前在中央審查中，過去幾年來只要選舉一到，有關前市長林佳龍不照顧台中、民進黨卡盧、中央看顏色給經費、台中市政府行政不力、圖利特定對象等口水話題，總是藍綠雙方拉高仇恨值的首選話題，選民聽得厭倦，相關進度依舊龜步。
今（4）日的定期會總質詢，國民黨議員陳成添、陳文政再提捷運爭議，盧秀燕答詢時表示，現在的正副院長陳建仁與鄭文燦，對台中市「有相對友善一點」，她一直抱著一絲絲希望，希望12月底前中央能給善意回應，當做送給台中市的新年禮物，「不然也希望在1月13日選舉之前」，代表中央對台中市的善意。
至於另一個選戰吵不休的東豐快速道路進度延宕爭議，盧秀燕說，東豐快工程由前行政院長蘇貞昌本人親自主持開工，他卸任前很明快的表示，中央要給更多補助、經費分配將調為七三比，行政院也秉持蘇前院長指示辦理中，大家可以不必擔心，她表示從此處可以看出立委很重要、只要努力爭取，就能促使行政院做出有利地方的決定。