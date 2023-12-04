連「心」也偷！中國仿冒品媲美正品　日企「遭山寨」受損苦不堪言

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這家中國企業最初是在當地為瑞士品牌威戈（Wenger）進行OEM（貼牌生產）的工廠，但在2019年左右，該公司開始自行銷售帶有類似於威戈的「十字」的箱包，還開始在宣傳中採用向瑞士企業的故事。負責威戈方面的知識產權保護的律師松永章吾指出，「儘管與瑞士沒有任何關係，但他們卻在搭便車。」
儘管威戈在2022年10月以商標權受到侵害為由，向東京地方法院起訴這間中國企業的子公司，要求賠償損害以及停止銷售該產品，法院預計於2023年12月作出判決。但松永章吾認為，「這將是困難的裁決」。由於法院認定商標相似性的門檻很高，即使消費者認為商標相似，也不代表會被認定為侵權。
事實上，這是威戈第2次起訴這家中國企業。威戈在2019年也以商標權侵害為由，向東京地方法院提起訴訟，2021年在知識產權高等法院獲得勝訴判決。但隨後，中國企業開始使用細微改變設計的標誌，威戈不得不再次提起訴訟。此次即便勝訴也很難解決問題，反而可能陷入更加困難的境地。
過去中國的仿冒品生意以「便宜無好貨」作為主流。但近年，中企透過貼牌生產等方式，直接學習原創品牌的設計和技術，推出高品質「仿冒品」，並實現業務成長。隨著技術能力提升，及便於採購特殊材料，從中助中企一臂之力。而這些中國公司也下足功伕來規避法律責任，例如使用與正品相似但略有不同的商標。
亞瑟士（ASICS）知識產權部負責品牌保護的經理乾真範憤努表示，這簡直就是「品牌劫持」。該公司也一直因為中國仿冒品的侵害而苦惱。仿冒方一般都採用註冊與正品略微變更的商標、銷售與正品設計極為相似的產品這種巧妙的手法。
亞瑟士調查人員先前曾在北京一間仿冒品店，聽見了讓他們懷疑自己耳朵的對話。這名調查員一踏入店裡，就聽見「歡迎光臨亞瑟士」，儘管招牌掛的品牌名稱完全不同，但該店的店員仍堂而皇之地向進店的顧客自稱「亞瑟士」。
報導指出，除了商標之外，以亞瑟士為例，公司的歷史和對國際活動的贊助等，花費漫長時間的品牌培育歷程也被仿冒公司盜用並用於宣傳。可說是連創業的「心」都要拿走的手法。
另外，因為難以被消費者直接看見，因而不易察覺的汽車零件，遭到仿冒的情況也十分嚴重。有觀點指出，日本製造零部件的仿冒品正在被用於轉向純電動汽車(EV)帶來的新市場競爭。
2023年初夏，阿爾卑斯電子（Alps Alpine）的知識產權部長中村麻紀，在中國電商網站上發現了與自身企業官網發布的汽車電子零部件圖像一模一樣的圖案。經調查發現，銷售的中企甚至申請了專利和實用新提案。
根據Owls Consulting Group估計，2022年日本企業的仿冒品造成的損失金額約為5.8兆日圓，這還不包括專利侵權的產品，其中有將近3兆元與汽車零件有關，而且仿冒品大部分是在中國製造。
中國公司仿冒生產的汽車零件當中，有些產品的品質已經與日本製造的產品不相上下。即使損失擴大，也有必要通過中國國內的訴訟展開維權，日本企業將不得不面臨艱難的應對。
居住在中國、專門從事智慧產權領域的美國律師道下理惠子表示，「在仿冒公司獲得資金實力和市佔率後，再採取對策將為時已晚」她強調儘早採取行動的重要性，指出如果存在違規行為，要求行政部門查處和訴訟等應在較早階段進行。如果是規模較小、缺乏資金實力的企業，這些措施會構成很大的打擊力度。」