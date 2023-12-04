YOASOBI見16萬人新莊搶票傻眼：日本也沒這樣！承諾到大巨蛋開唱
▲YOASOBI因為演唱《我推的孩子》主題曲〈Idol〉再爆紅，Ayase（左）、ikura受邀首度來台會粉絲，並期望有一天能在大巨蛋開唱。（圖／Sony Music提供）
記者
陳雅蘭／台北報導
2023-12-04 15:29:54
日本雙人組合YOASOBI由Ayase、ikura組成，2位今年因為演唱動畫《我推的孩子》主題曲〈Idol〉人氣三級跳，昨天他們受邀參加「簡單生活節」，結束演出後今（4）日接受台灣媒體訪問，聊到才剛落成的大巨蛋，YOASOBI喊話希望能成為第一組站上大巨蛋開唱的日本歌手。
YOASOBI由主唱ikura以及製作人Ayase組成，以將小說音樂化的企劃為基礎，2019年發表第一首單曲《向夜晚奔去》至今已在串流突破10億次播放，日後許多作品都攻占各大排行榜；2023年搭配動畫《我推的孩子》主題曲〈Idol〉更刷新不少J–POP史上新紀錄。他們不僅在日本巡演，海外邀約也不斷，人氣非凡。 ▲YOASOBI明年1月再度來台。（圖／Sony Music提供）
YOASOBI 3日在「簡單生活節」頻用英語跟台灣歌迷互動，今天跟記者現學現賣講台語：「打給厚，溫洗YOASOBI（大家好，我們是YOASOBI）。」他們從不知道台灣歌迷如此熱情，昨天演出大合唱環節時，隔著耳機都能聽到尖叫與應援聲，2人開心表示：「真的感到非常幸福！」
他們這趟首度來台，但明年一月還會再來，在只能容納2000人的新莊Zepp New Taipei舉辦演唱會，今天記者告知當時同時湧入 ▲YOASOBI聽到新莊演唱會的門票同時有16萬人上線搶，非常不敢相信。（圖／Sony Music提供） ，對於創下1秒吸引16萬人的紀錄，Ayase瞪大雙眼喊：「好厲害！」他跟Ayase都不敢相信，「我們現在才知道！16萬對2000的倍數很可觀，在日本沒有這樣的情形，現在聽到很驚喜，沒想到台北有很多粉絲等待我們，很期待很開心，希望到時演唱會，每一首歌都能盡力表演到最後。」 16萬人線上搶票
2位也跟沒買到票的歌迷喊話：「馬上就要再來台灣了，很期待，希望這演唱會上，能有超越『簡單生活節』的尖叫，也藉此機會聽聽我們的音樂。」記者認為開2000人的場地太小看YOASOBI的人氣，認為他們有機會能開萬人場地與更多人同歡，更提議3日才落成的大巨蛋，Ayase保證會多多來台：「好！請大家開一個可以裝16萬人的場！」他也頻喊：「一定要一定要！」希望能成為第一組站上大巨蛋開唱的日本歌手。
▲YOASOBI因為《我推的孩子》人氣三級跳。（圖／Sony Music提供）