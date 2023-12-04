台灣松下與崑大辦「第八屆綠色生活創意大賽」 千人爭百萬獎金

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第8屆競賽活動共分為「綠色永續創意商品設計組-大專校院組和高中職校組」、「2030年居住空間設計組」和「智慧綠能微電影設計組」等三大組別，鼓勵參賽隊伍藉由松下相關綠色題材元素，著重於未來居住環境的設計，參賽者需要思考未來社會和環境的變化，提出符合綠色永續發展概念的居住空間解決方案，以達到節能減碳、資源循環等目標，以期塑造未來智慧居家創新的想像，激發學生們對「淨零碳排與智慧低碳生活」創意的新火花。
親自主持決賽的台灣松下電器總經理黃政成表示：「一直以來我們致力於實踐貫徹為產業人的本份，圖謀社會生活的改善與提高，以期貢獻世界文化生活的進展。對於電器用品的設計，在碳排議題上做了很多降低資源消耗的努力，也持續將能源、產業、民生等用品以2050年淨零轉型列為公司的首要目標。台灣松下集團為善盡企業社會責任，自2015年起辦理綠色生活創意設計競賽，至今邁入第8屆，期能提供學子們激發創意和實踐的機會，強化與大學合作並培育人才。」
經過激烈角逐，在「綠色永續創意商品設計組」，由台北教育大學作品「PCare」榮獲大專校院組金獎，本屆「特殊榮譽獎項」，崑山科大以3銀、5佳作總計八座獎項獲得最高積分，蟬聯「年度最佳學校獎」；各類得獎作品之指導老師最高總積分則由明志科技大學李鍇朮老師獲得「最佳指導老師獎」。
崑山科大校長李天祥表示，期冀透過競賽活動的創意切磋，激發更多關於綠色產品設計與應用的理念，引領台灣持續發展與進步，為全球永續發展目標做出積極貢獻。藉由競賽集結學生的巧思與創意，開創智慧節能科技產品之多元創作風格與元素，激發師生的創作，落實永續環保暨淨零碳排智慧綠能生活與創意整合之效果，永續發展理念的商品設計，將綠色概念融入日常生活中的產品創新，共同引領台灣永續。