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華醫USR深耕台南 獲2023國際藝術節「最佳地方社區原創故事獎」

▲由校長孫逸民（中）帶領的華醫USR團隊以台南淺山區觀光導覽介紹獲2023第三屆國際藝術節「最佳地方社區原創故事獎」（圖／中華醫事科技大學提供）
▲由校長孫逸民（中）帶領的華醫USR團隊以台南淺山區觀光導覽介紹獲2023第三屆國際藝術節「最佳地方社區原創故事獎」（圖／中華醫事科技大學提供）

記者張振興/台南報導

中華醫大校長孫逸民帶領的USR計畫團隊師生，從109年4月起開始進駐台南淺山地區執行大學社會責任計畫，透過田野調查及地方耆老訪問，以在地農特產開發各種商品及餐飲，並運用地形風貌協助社區發展協會開發鄉村旅遊景點，4年來成果逐漸顯現，獲得在地居民好評，並在2023義大利佛羅倫斯第三屆國際藝術節中獲得「最佳地方社區原創故事獎」的肯定。

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為能透過執行成果讓各界看見台南淺山地區的觀光產業潛力，中華醫大USR計畫辦公室日前由王靖婷老師和陳祐禎老師代表，前往參加11月下旬，由Bianco比安科基金會在義大利佛羅倫斯舉辦的第三屆國際藝術節的競賽活動，以中華醫大在台南淺山地區執行的成果，向來自各國的參展者介紹台南淺山深耕的旅遊景點，值得一提的是，中華醫大USR計畫融入學校應用文寫作課程，帶領學生分組以台南淺山地區的景點練習設計製作中英文觀光景點摺頁介紹，餐旅系學生張以勒、田孟臻、蔡欣妤、盧祐諍以及製藥系謝雅婷、醫技系楊穎妮與小組表現突出，學生們設計製作完成的中英文觀光摺頁，也被帶到參展會場發送給來自各國的參展人員，讓台南淺山的美被國際看見。

▲中華醫大學生設計製作的台南淺山區景點中英文觀光導覽介紹（圖／中華醫事科技大學提供）
▲中華醫大學生設計製作的台南淺山區景點中英文觀光導覽介紹（圖／中華醫事科技大學提供）
參展競賽中，台南今年正好建成400年作為導引，讓與會者了解台灣歷史和見證台灣的美，為時兩天的參展競賽活動，有17國25隊參展報告，中華醫大獲得「最佳地方社區原創故事獎」。這是繼今年4月引薦日本參訪單位實地體驗台南淺山區風光、五月將楠西密枝里推上國際宜居城市之後，再一次將台南淺山之美推廣至歐洲，期能為台南引進更多的各國遊客。

▲王靖婷老師（右二）代表中華醫大USR團隊出席2023第三屆國際藝術節作參展簡報（圖／中華醫事科技大學提供）
▲王靖婷老師（右二）代表中華醫大USR團隊出席2023第三屆國際藝術節作參展簡報（圖／中華醫事科技大學提供）
王靖婷和陳祐禎老師12月4日偕同張以勒、田孟臻、蔡欣妤、盧祐諍、謝雅婷、楊穎妮等參與台南淺山地區景點中英文摺頁介紹設計製作的學生，一起向校長孫逸民呈獻成果，也分享獲獎的喜悅。

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