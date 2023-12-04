移工團體批直聘中心效用不足　勞動部：已服務18.7萬移工

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聯盟認為，即使有直聘中心存在，但15年來，最高直聘比例僅有11.9%，而2018年則降為1.13%，且直聘中心並未整合各機關的申辦文件與程序，導致直聘僱主需要面對繁瑣的行政流程、聘僱意願低落，目前也僅剩台北1間直聘中心，功能更只有「代收勞發署文件」。
對此勞動部表示，直聘中心協助未委託仲介公司服務的雇主自行申請聘僱移工，提供多元服務功能，減輕移工來台工作經濟負擔，並提供專案選工服務，透過國與國雙邊合作，協助雇主自國外引進移工。
此外，勞動部勞動力發展署表示，為協助移工能順利於公立就業服務機構辦理轉換雇主相關作業，已完成全國26個就業服務中心移工友善環境及作業流程的建置，並提供移工雙語通譯等協助，以營造移工轉換雇主的友善環境。
勞動力發展署指出，直聘中心開辦迄今已服務約18萬6千名雇主及18萬7千名移工，為雇主及移工節省國內外仲介費用達新台幣82億餘元，提供移工辦理請領勞保、災保、商 業保險給付、法律扶助轉介、銀行開戶匯兌等非就業服務事項諮詢服務。
署方也指出，直聘中心將規劃建置資訊平台，針對移工的引進聘僱及生活照顧管理等階段，提供雇 主及移工所需申辦資訊，以及移工在臺工作生活其間所需跨機關服務等資訊， 除協助雇主及移工能自行申辦許可外，並使移工能於在臺工作期間簡便取得生活所必需之的完整資訊及服務。