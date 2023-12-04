台3線「彎中彎」重機失控自摔駕駛亡 公路局：將評估是否需改善
昨（3）日上午10時許，一名駕駛，騎乘大型重機行經台3線「彎中彎」路段時，車輛失控自摔，衝撞對向車道轎車，重機駕駛不幸身亡。對此，公路局回應，事故發生位置非位於前改善路段範圍，現依循速限行駛實屬平順，後續將與警方了解肇事原因，再據以評估是否需調整或改善公路設施。
記者許若茵／台北報導
昨一名28歲曾姓男子，騎乘大型重機行經台3線103公里苗栗三灣路段時，疑似在過彎前補油門超車，沒想到卻造成車輛失控後，於彎道處自摔，當場連人帶車衝進對向車道，和由傅姓男子駕駛的轎車發生碰撞，高速撞擊下，曾男傷勢嚴重、血流滿地，當場無生命跡象，警消獲報到場立即將他送醫搶救，但仍不幸宣告不治。確切事故原因與肇責，警方正進行調查釐清中。
公路局回應，經查，非位於前改善路段台3線103k+212~930範圍，且其中前所稱「彎中彎」位置係位於103.6k處，該處彎道線形已調整為單一曲率並於前後加入緩和曲線銜接，現依循速限行駛實屬平順；惟台3線路線起伏蜿蜒，呼籲用路人車務必依限行駛、遵循導引並隨時注意前方路況與車況，以確保自身及他人安全。另針對今日事故路段後續工務段將與警方了解肇事原因，再據以評估是否需調整或改善公路設施。