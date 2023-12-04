告五人晉升破億天團！累積2.3億播聽次數 承諾「絕對更進步」
告五人今年突破自我交出亮眼成績單，在三大音樂串流平台Spotify、KKBOX、與AppleMusic累積超過2.3億播放次數；還是Spotify 2023 台灣年度回顧榜樂團第一名；擔任國際天團Coldplay開場嘉賓，以及今年首度舉行世界巡迴，告五人謙虛表示：「滿滿感動與感謝，能夠用音樂佔據你和我們的世界，讓我們充滿絕對要更進步的動力。」
記者吳雨婕／綜合報導
告五人首次世界巡迴創下25場新紀錄，擔任國際天團Coldplay開場嘉賓演出，告五人分享：「今年最終場拉斯維加斯巡演結束後，持續飛來飛去，來往十個城市。」告五人上周末三天連奔四場演出，從台北101「500趴2023」唱到嘉義花海生活節，四場活動吸引近10萬人次。
把坐飛機當作搭捷運，滿滿整月如果不是在演出，就是在演出的路上，有家歸不得，讓他們笑說：「好想有任意門，工作一結束就可以回宜蘭休息。」但也透露他們非常樂在其中，「很感謝哈瓜的支持，只要能表演給大家看，都能隨時精神充沛！」告五人將陪伴哈瓜度過佳節，12月15日在信義新天地A11 6樓信義劇場的「相信奇蹟耶誕演唱會」演出，接下來將在台東、台北搭飛機趕場跨年演唱會。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁