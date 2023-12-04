上班遲到理由「600公斤海豹擋路」！老闆見呆萌巨物笑噴：還真的
上班遲到的藉口有千百種，但「海豹擋路」這理由你給過嗎？澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmanian）一名女子準備出門上班時，竟被一隻600公斤的呆萌胖海豹擋住去路，害她無法順利將車子開出門，只能無奈打電話到公司請假，而公司竟也立即接受這個遲到理由。
記者賴禹妡／綜合報導
綜合外媒報導，澳洲女子哈里斯（Amber Harris）日前在家中聽到奇怪聲響，以為有人要偷她的車，直到她走近觀察才發現，竟是一隻巨大海豹躺在她家前院休息。原來這隻南象鼻海豹叫做奈爾（Neil），牠一早6點多散步到哈里斯家中的前院，還好奇地往屋內張望，逛了車庫整整一圈才選擇一個舒適的地方躺下休息，而位置恰好就在哈里斯車輛前方。
這也導致哈里斯無法順利開車前去上班，只好無奈地打電話向老闆請假，並解釋這個荒唐的理由，更附上海豹的照片證明，老闆一看隨即大笑批准了哈里斯的假單，同時這也變成辦公室茶餘飯後的搞笑話題。
哈里斯雖然嘗試利用食物將奈爾引開，但動物學家認為此舉不會成功，因為海豹上岸後會待上3至4個星期，並在這段時間呈現冬眠狀態，不會吃任何東西，而奈爾也在哈里斯家中停留數小時後自行離開返回海灘。
其實奈爾是當地相當知名的動物明星，塔斯馬尼亞海洋保護計畫甚至還為牠建立IG粉專，裡頭紀錄了牠的動態與在沿岸休憩的模樣，可以從中得知奈爾鮮少進入民宅住戶家中，因此也讓哈里斯的遭遇顯得特別可愛、珍貴。