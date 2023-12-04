沈春華曝林書豪這一面　睽違7年播報熱議！鬆口重返主播台關鍵　

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她日前曝光主播台上的照片，讓粉絲們又驚又喜，期待她睽違7年的播報，今沈春華公布真相，原來是在拍攝Uber eat廣告，她不禁感到抱歉「讓大家期待落空」。也讓人好奇，沈春華是否有意願再復出？她表示：「其實我非常想念主播台，在主播台已有20多年的時間，加上我的媒體資歷已經超過30年，我不是不願意回主播台，但是現在的媒體環境是不一樣的。」
沈春華透露，若接到邀約，「會評估在現在的時空下，我們可以做什麽樣的主播？」她很開心目前做新媒體，有更多自由時間，可以學習，可以和粉絲互動。沈春華不忘喊話「希望大家來邀請我吧。」
她坦言曾收到邀約，但並非重返電視台當主播，沈春華表示，「因為媒體生態不一樣，現在媒體平台太多了，那所以一個資深的主播的價值是不是會被看見，希望大家可以好好的思考」，並希望在腦力、體力還很棒的時候，可以給新聞傳播做一些服務。
沈春華在廣告中追趕跑跳，耗費大量體力。今現場還和林書豪比賽投籃，教他播報，雙方交換專業項目。沈春華上月發生車禍，好在當下只是擦撞，被撞的計程車司機大哥也沒跟她計較，直接放她走「一分鐘以內化解危機」。
沈春華今相當感激，直呼「小黃司機非常謝謝你！」因為她當下其實正趕著去拍攝這支Uber eat廣告，「如果不是他那麽大度，非常從容大事化小，小事化無，我那整天的工作就會受到影響了。
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