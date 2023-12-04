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沈春華曝林書豪這一面　睽違7年播報熱議！鬆口重返主播台關鍵　

▲沈春華（右）和林書豪一同擔任外送平台Uber eat代言人。沈春華為了廣告睽違7年站上主播台引起熱議，她表示很想念，並曝光要回主播台的關鍵。（圖／記者黃盈容攝）
▲沈春華（右）和林書豪一同擔任外送平台Uber eat代言人。沈春華為了廣告睽違7年站上主播台引起熱議，她表示很想念，並曝光要回主播台的關鍵。（圖／記者黃盈容攝）

記者黃盈容／台北報導

64歲資深主播沈春華與球星林書豪今（4）日一起擔任外送平台Uber eat代言人，2人超跨領域組合意外掀起火花，沈春華大讚林書豪有親和力，「球場上好像殺氣很重，私底下的他，就是一個大男孩」。沈春華日前曬出睽違7年重回主播台的照片廣獲迴響，粉絲都非常期待她的回歸，不過原來那只是在拍廣告，今沈春華嘆：「讓大家期待落空了。」她其實非常想念主播台，但直白說：「現在還沒有尋找到，或者是說真正可以合作的機會，可是我期待啊，資深的媒體人、傳播人，需要有一個好的舞台」，並喊話「大家來邀請我吧！」

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▲沈春華2016年卸下主播身分，為了廣告，重操舊業，引起廣大迴響。
▲沈春華2016年卸下主播身分，為了廣告，重操舊業，引起廣大迴響。（圖／記者黃盈容攝）
沈春華過去是中視當家主播，專業的播報能力深植人心，還獲得13座金鐘獎肯定，更是電視金鐘獎最高紀錄得獎者。2016年沈春華卸下主播身分，轉戰新媒體，主持網路節目。

▲沈春華日前曝光暌違7年再度坐回主播台的照片，原來是為了廣告。（圖／翻攝沈春華臉書）
▲沈春華日前曝光暌違7年再度坐回主播台的照片，原來是為了廣告。（圖／翻攝沈春華臉書）
她日前曝光主播台上的照片，讓粉絲們又驚又喜，期待她睽違7年的播報，今沈春華公布真相，原來是在拍攝Uber eat廣告，她不禁感到抱歉「讓大家期待落空」。也讓人好奇，沈春華是否有意願再復出？她表示：「其實我非常想念主播台，在主播台已有20多年的時間，加上我的媒體資歷已經超過30年，我不是不願意回主播台，但是現在的媒體環境是不一樣的。」

沈春華透露，若接到邀約，「會評估在現在的時空下，我們可以做什麽樣的主播？」她很開心目前做新媒體，有更多自由時間，可以學習，可以和粉絲互動。沈春華不忘喊話「希望大家來邀請我吧。」

▲沈春華（右）在林書豪指導下，挑戰投籃。
▲沈春華（右）在林書豪指導下，挑戰投籃。（圖／記者黃盈容攝）
她坦言曾收到邀約，但並非重返電視台當主播，沈春華表示，「因為媒體生態不一樣，現在媒體平台太多了，那所以一個資深的主播的價值是不是會被看見，希望大家可以好好的思考」，並希望在腦力、體力還很棒的時候，可以給新聞傳播做一些服務。

沈春華在廣告中追趕跑跳，耗費大量體力。今現場還和林書豪比賽投籃，教他播報，雙方交換專業項目。沈春華上月發生車禍，好在當下只是擦撞，被撞的計程車司機大哥也沒跟她計較，直接放她走「一分鐘以內化解危機」。

沈春華今相當感激，直呼「小黃司機非常謝謝你！」因為她當下其實正趕著去拍攝這支Uber eat廣告，「如果不是他那麽大度，非常從容大事化小，小事化無，我那整天的工作就會受到影響了。

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