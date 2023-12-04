路跑／北港媽祖盃馬拉松邁入第12年 知名華裔設計師操刀大改造
結合台灣傳統在地信仰的「Mother Marathon 北港媽祖盃全國馬拉松」已邁入第12年，而有別以往，今年的品牌 Logo 與視覺設計則帶來嶄新氣象，邀請華裔設計師 Daniel Wong 操刀，除了為賽事賦予英文名稱，更為賽事活動定位為一個以「愛」為出發點的路跑賽事，希望每個參與者都能感受到媽祖的守護和關懷，並以自己的力量尋求愛的溫暖和懷抱。
記者廖聿偉/綜合報導
今年的媽祖盃同樣吸引萬人齊聚，更有知名華裔設計師Daniel Wong、藝人兼活動大使小豬黃沐妍、藝人狄鶯、以及TRASH吉他手頤原加盟做為不同組別的領跑員。
Daniel Wong以其獨特的視覺設計風格，為活動注入了時尚與藝術的元素，TRASH吉他手頤原更是在活動現場獻唱了由其創作的主題曲「瘋媽祖」，將整個現場推向高潮。
北港媽祖盃全國馬拉松推出賽事期間獨家限定的「祈福手環」，此手環總共有四個顏色（紅色代表人緣桃花、黃色代表財富、綠色代表事業、藍色代表健康），只送不賣、專屬提供參與的跑者。
只要報名不同的里程數，即可獲得相對應之數量，再由跑者於報名時選定顏色，5K可獲得一個、10K可獲得二個、21K可獲得三個、42K可獲得四個。
此活動讓參賽者與媽祖的信仰連結在一起，賽事也特別推出專屬「祈福專車」，將祈福手環概念延伸成四款不同意義的祈福專車，藉著祈福專車帶來的力量，為比賽注入額外的活力，每輛專車都將根據手環顏色所代表的意涵進行精心設計，也讓搭車的乘客能感受到媽祖滿滿的祝福。