9-10月發票中獎清冊看這　有人只花22元外送費中1000萬元

我是廣告 請繼續往下閱讀
財政部也在今日公布這期統一發票的中獎清冊，其中1000萬元特別獎有7張中獎發票的消費金額都不到百元，金額最小的是在桃園中壢區龍慈路全家超商支付代收手續費15元中千萬大獎，同樣也有人在高雄市全家超商漢苓分公司花18元買金蘋果調味乳抱走千萬元，還有人叫foodpanda付了22元外送費也中了1000萬元。
至於其他中千萬獎的發票，包括在台東市杭州街7-ELEVEN消費35元、在台北市北投義美生活廣場花費43元、在雲林縣斗六市杭州街全聯福利中心消費53元買飲品，還有人在新竹縣竹東鎮公有停車場樹杞林付了60元停車費，也幸運抱走千萬大獎。
此外，也有人在中華電信台中營運處繳行動月租費199元中了千萬元，還有在蝦皮購物消費339元也幸運抱走千萬元，亦有人在台東市八方雲集消費178元、在台中市豐原區料鐵哥醬燒鐵板消費210元、在新竹縣湖口區文化路7-ELEVEN消費190元買食品，也都幸運中得千萬大獎。
還有有2名千萬得主是加油中大獎，包括在雲林縣大埤鄉中油CPC花120加油、在桃園市龍潭區中興路Smile速邁樂加油中心加油911元。不過，9-10月期統一發票千萬大獎中獎發票，消費金額最高的是在桃園市中壢區中美路里仁消費1919元。
至於9-10月期發票200萬元特獎也開出15張中獎發票，同樣也有7張發票消費金額都不到百元，更有人在新北市中和區民安街7-ELEVEN
花9元列印費就中獎，還有人在屏東縣東港全家Family Mart也只花10元買飲料中獎，亦也有人支付Uber Eats外送費18元、在台中市西屯區的麻古茶坊消費45元、在高雄楠梓區大學西路7-ELEVEN消費59元、在高雄市鳥松區中油CPC花90元加油，均幸運抱走200萬元特獎。
不僅如此，也有人因禍得福在新北市新店區中興路祥碩興業公司支付900元拖吊服務費中200萬元。同時，也有人在蝦皮購物付1278元物流費等中了特獎，亦有人在台北市大安區金山南路中華電信繳付行動月租費377元抱走200萬元。
賦稅署也提醒，今年9－10月期中獎統一發票領獎期間為今年12月6日至明年3月5日，使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。
賦稅署 指出，中獎民眾若已在112年11月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台將載具歸戶至手機條碼，並設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶，112年9－10月期雲端發票中獎之獎金不論獎額，將自112年12月6日起自動匯入該指定帳戶；若未及在112年11月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台設定獎金自動匯款者，可下載財政部統一發票兌獎APP，於執行該APP的領獎功能時設定領獎帳戶，或至便利商店多媒體服務機或洽發行會員載具店家列印中獎之電子發票證明聯，依獎別於附表所列指定兌獎據點領獎。