林志潔反對新竹鐵路立體化 柯美蘭：怎麼評論台南鐵路地下化？
2024總統大選和立委選舉進入倒數階段，新竹如何解決交通問題近日成為立委候選人討論焦點。無黨籍立委候選人柯美蘭提出「新竹鐵路立體化」，但遭民進黨立委候選人林志潔反對，認為可以在新竹市郊建立大型停車場，讓大家停好車後再搭乘接駁巴士或輕軌進城。柯美蘭反問，「請問林志潔怎麼評論賴清德總統候選人支持的台南鐵路地下化呢？」而鐵路立體化是綜合多方意見，並親自走訪後所提出的政見，絕對不是幻想只要將鐵路搬上或搬下就要解決新竹的交通問題。
記者李春台／新竹報導
林志潔在臉書發文，反對「新竹鐵路立體化」，並認為「國外都市的做法，是在市郊有大型停車場，大家停好車再搭乘接駁巴士或輕軌進城，這完全是新竹可以做的事情。」對此，柯美蘭也在臉書發文表示，林志潔公開反對鐵路立體化，認為鐵路立體化是追求鐵路運輸的效益、減少平交道事故，然而鐵路造成城市的分隔，還是要以跨鐵道的平台來連結，如此才能避免破壞原有軌道設計或大規模徵收土地影響居民。柯美蘭質疑，「請問妳怎麼評論賴清德總統候選人支持的台南鐵路地下化呢？」
柯美蘭說，2009年核定台南鐵路地下化，其計畫緣由即是因應台鐵轉型及台南車站地區都市更新發展，消除鐵路對市區之阻隔，疏解日益嚴重的都市交通，而林教授為了反對她提倡的鐵路立體化政見，不惜犧牲新竹市未來數十年的發展，甚至還打臉賴清德總統候選人，這種態度著實令人感到惋惜。
至於林志潔主張增加大眾運輸系統，讓新竹市的交通環境友善。柯美蘭認為，公共運輸要形成「路網」提升覆蓋率，並且縮短班次間隔才能提升民眾搭乘意願，但是前市長林智堅執政八年內停駛了20條公車路線，柯美蘭也質疑林志潔是否認同林智堅是造成新竹交通壅塞的背後兇手呢？
此外，針對林志潔提出可以在新竹市郊建立大型停車場，讓大家停好車後再搭乘接駁巴士或輕軌進城。柯美蘭表示，這種做法其實適合在節日時，點對點的大量運輸，但是如果當成常態的大眾運輸工具，大家的目的地各不相同，這種想法恐怕難以達到紓解交通的成效，況且，到底市郊的大型停車場要建在哪裡？又要開幾條接駁巴士把民眾送進市區呢？
柯美蘭強調，鐵路立體化是綜合多方意見，並且親自走訪後所提出的政見，規劃的是下一代的未來，絕對不是只要將鐵路搬上或搬下就要解決新竹的交通問題。