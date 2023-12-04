亞錦賽／外面下大雨！大巨蛋內屋頂疑似漏水 連日本隊都很吃驚
台北市今天下起大雨，加上寒流來襲，溫度只有19度，體感溫度15度，這部分雖沒有影響亞錦賽大巨蛋賽事進行，但因為雨勢滂沱，現場三壘側與外野交界，卻因為下雨影響，導致現場有明顯雨漬，連日本隊聽聞都很驚訝，遠雄集團副總經理楊舜欽說明：「臺北大巨蛋體育館為全新場館，日前甫取得使照，為因應亞錦賽舉辦，連日進行室內裝修工程；民眾拍攝漏水一事，因施工過程管線接合不慎產生間隙，導致從接合處滲漏，體育館同步透過室裝過程全面巡檢、加強改善，該缺失並不影響建築結構體，安全無虞，也不會影響亞錦賽賽事進行。因應現狀，現場人員視情況進行引導，維持球賽欣賞品質。」
記者吳政紘/台北報導
日本隊這次以社會人業餘團隊為主，但也有不少有打過亞運等經驗，整體實力仍十分堅強，今天日本晚間將對戰巴基斯坦，若無意外，日本將會輕鬆獲勝。
台北大巨蛋主要由遠雄建設蓋主體建築，北市府算是「房東」，不過因為施工品質發現有問題，不少民眾在比賽中就發現有「下雨」狀況，還疑似有「雨滴」滴到。
記者現場看了之後，發現在122區域，第22、23排左右，都有明顯水漬，由於大巨蛋是灰白色水泥，所以相當明顯。
大巨蛋花了32年才建設完畢，不少民中都有好評，不過今天才正式遇到「大雨」，沒想到就發生意外，北市府跟遠雄也將緊急補救。
遠雄集團副總經理楊舜欽說明：「臺北大巨蛋體育館為全新場館，日前甫取得使照，為因應亞錦賽舉辦，連日進行室內裝修工程；民眾拍攝漏水一事，因施工過程管線接合不慎產生間隙，導致從接合處滲漏，體育館同步透過室裝過程全面巡檢、加強改善，該缺失並不影響建築結構體，安全無虞，也不會影響亞錦賽賽事進行。因應現狀，現場人員視情況進行引導，維持球賽欣賞品質。」
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