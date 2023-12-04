現場直擊／大巨蛋破洞漏水！真實狀況曝光：小雨滴亂飄地板積水
台北大巨蛋迎來歷史首場比賽，亞錦賽昨（3日）在此火熱開打，世界全壘打王「OH桑」王貞治，以及多數球迷也給予好評，但今（4日）台北雨勢不斷，大巨蛋場內也出現漏水狀況。《NOWnews》記者現場直擊，發現左外野全壘打標竿旁外野座位區有積水的情況，屋頂處持續有雨滴低落，雖然工作人員已經擦拭過，但仍有水漬和水痕。對此，遠雄集團副總經理楊舜欽表示：「大巨蛋為全新場館，為因應亞錦賽連日進行室內裝修，漏水問題為施工過程管線接合不慎產生縫隙，導致從接合處滲漏，將會全面巡檢、加強改善場館。楊舜欽強調，漏水缺失不會影響建築結構，安全無慮，也不會影響亞錦賽進行，已指示現場人員視情況引導，維持球賽欣賞品質。」
記者路皓惟/台北報導
台北大巨蛋經歷32年風雨終於啟用，大家都很期待這顆巨蛋的啟用，讓棒球比賽不再受到天氣因素影響，只是沒想到今日下午賽事由泰國對上菲律賓比賽，外野屋頂有滴水的情況，場上球員也向工作人員反應狀況。
本報記者隨即前往現場漏水區域，確實發現左外野全壘打標竿附近有滴水，外野座位區地板也有水漬，三壘122區18排22、23號座位處也有水痕，不只這兩處，二樓看台也有漏水的狀況，以及通往球員休息區的樓梯間通道也有一大片積水。
雖然漏水的情況不至於影響賽事進行，但這顆國人期待已久的大巨蛋顯然有一點「落漆」，對此遠雄副總經理楊舜欽指出是因施工過程管線接合不慎，從接合處滲漏，而台北市長蔣萬安也允諾會即刻處理漏水問題。
遠雄集團副總經理楊舜欽說明如下：「臺北大巨蛋體育館為全新場館，日前甫取得使照，為因應亞錦賽舉辦，連日進行室內裝修工程；民眾拍攝漏水一事，因施工過程管線接合不慎產生間隙，導致從接合處滲漏，體育館同步透過室裝過程全面巡檢、加強改善，該缺失並不影響建築結構體，安全無虞，也不會影響亞錦賽賽事進行。因應現狀，現場人員視情況進行引導，維持球賽欣賞品質。」
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