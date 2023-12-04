中華職棒／陳俊秀傳將加盟中信兄弟　黃衫軍指定打擊陣容超豪華

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳俊秀今年球季結束後年資已到，宣告成為自由球員，由於他屬於A級選手，今年月薪為73萬，要簽下陳俊秀，必須得付給原球隊1095萬轉隊費，或是半額轉隊費加上1名25人保護名單外的補償選手，據傳中信兄弟提出複數年合約條件，再加上激勵獎金，要搶下中信缺乏的強力右打者。
陳俊秀若最終真的加盟中信兄弟，預計主要將扛下兄弟指定打擊的位置，偶爾也能分擔主戰一壘許基宏的一壘工作。而攤開中信兄弟的名單來看，能勝任指定打擊位置的人才相當多，包含了老將周思齊、張志豪、甚至年輕的曾頌恩都能擔綱，如今若陳俊秀到來，競爭也將更加激烈。
42歲的周思齊本季獲得季中臨時接任總教練的彭政閔重用，儘管年紀已大，但全年仍替兄弟出賽82場，在228個打數中擊出62支安打，有1發的全壘打，打擊率為0.272，長打率為0.325。
而兄弟的外野目前主要由詹子賢、岳政華、陳子豪3人把守，後面還有曾頌恩、宋晟睿等新秀要培養，36歲的張志豪逐漸退出外野防區，今年則是加練一壘手，讓教練調度能更有彈性。張志豪全年出賽79場，長打能力依舊，在236個打數中擊出58支安打，有12發全壘打，打擊率為0.246，長打率為0.462。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁