涉「搓圓仔湯」侯柯朱馬列被告！國民黨批綠：把司法搓成政治形狀
國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲日前試圖「藍白合」，遭告發違反《總統副總統選舉罷免法》搓圓仔湯條款，台北地檢署分案，正式將侯友宜、柯文哲、國民黨主席朱立倫，及擔任藍白合見證人的前總統馬英九等4人，列為「選他字」案被告。對此，國民黨發言人楊智伃今（4）日回應，民進黨才真正是把司法當成湯圓隨便亂搓，抹黑國際民主國家常見聯合政府的政黨協商，根本是把司法搓成了政治的形狀。
記者林怡昕／台北報導
楊智伃指出，在國際民主國家中，為了組織聯合政府進行政黨協商，早已行之有年，在台灣若以民進黨的例子來說，2014年台北市市長選戰，民進黨當時就與柯文哲達成政治協商的合作，禮讓柯文哲出來參選台北市長；而在2011年蔡英文首度選總統時，在最後一場總統電視辯論會中，也提出組織聯合政府的概念。
楊智伃質疑，民進黨這個標榜著民主進步的政黨甚至把西方民主國家行之有年的政黨合作，當成「搓圓仔湯」去辦，民進黨干預司法的行為，才是真正的搓湯圓，民進黨才是把司法當成湯圓隨便搓，搓成民進黨的形狀。
馬辦也指出，總統蔡英文昨日才剛說沒有干預司法，但台北地檢署馬上把馬英九、侯友宜、朱立倫、柯文哲等人列為被告並偵辦，把西方民主國家行之有年的政黨合作，當成「搓圓仔湯」去辦，根本是台北地檢署直接打了蔡英文的臉，民眾自有公評。