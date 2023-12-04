澎湖女婿柯文哲抵澎拜票　陳佩琪「跟牢牢」笑開懷

民眾黨總統候選人柯文哲與夫人陳佩琪，4日上午到澎湖縣湖西天后宮參拜祈福，當記者問到副手吳欣盈放棄美國籍問題時，柯P強調一切依法行事，但是希望中選會對於蕭美琴的國籍問題，也用同樣的標準檢視，由於陳佩琪是澎湖人，人親土也親，他全程站在柯文哲身邊笑臉迎人，顯示出回到故鄉的溫暖與自在。
記者張茂雄／澎湖報導
民眾黨總統候選人柯文哲夫婦在「選哲之友會」會長蘇崑雄、民眾黨澎湖縣黨部主委蕭越、執行長吳立婷陪同下，分別到香火鼎盛的山水上帝廟、湖西天后宮、上香參拜，預計傍晚18時許在400年歷史的開台澎湖天后宮舉拜廟口開講與澎湖競選總部的成立大會，希望大家一起支持「澎湖女婿」柯文哲。
柯文哲表示，澎湖離島最重要的3件事為「交通、醫療、長照」的政策推動，他作為一名醫生，深深體會到澎湖的醫療太過分散，政府應要好好整合，如果當年前瞻計畫能重來一遍，澎湖應該要增加更多的高科技設備，集中力量提升醫療的建置；而長照的部分，聽說這裡有許多據點超過50多年，每逢天氣不好時，會發生外面下大雨、屋內下小雨的窘況。而政府在交通方面，也要想辦法解決夏季機位一票難求的問題。
由於今日澎湖下起小雨，柯文哲在澎湖馬公天后宮特別舉辦一場「戶外開講與競選總部成立大會」的活動，希望偕同陳佩琪來跟民眾搏感情，用澎湖女婿的身分來拉抬選情，不過與神來攪局恐怕會影響到民眾出席的意願。