00918完成填息！台股短線震盪撐保護傘 高填息ETF可分散布局
受惠於美股三大指數上周五（1日）全數收紅帶動，台股今（4）日一開盤便衝破前高，隨後衝破17500點，最高來到17516.61點，寫下今年新高。大華優利高填息30（00918）也於今日盤後完成填息，距離除息日花了53個工作日，也創下2022年11月24日掛牌以來的新高價21.67元，投資人想參與下次配息，最後買進日也曝光。
記者許家禎／台北報導
大華優利高填息30（00918）自今年6月以來首次配息，兩次都已填息完成，顯見指數篩選中納入過去填息紀錄，對於投資人來說才能避免股息只是左手換右手。大華優利高填息30（00918）最新配息金額為每單位配發0.67元，提醒欲參與配息之投資人，12月15日前記得持有。
大華優利高填息30（00918）經理人徐慧芸表示，根據彭博統計台灣加權指數過去40年單月表現，每年11月起至隔年4月的單月平均表現都為正報酬；同時，過去大選後的台股也多為正報酬。而年關將近，投資人若擔心個股波動，不妨透過高填息ETF做到分散布局，同時掌握總報酬成長的機會。
徐慧芸指出，隨著企業庫存陸續調整完畢，晶圓代工、ODMs、手機與PC供應鏈等有望回歸基本面表現。展望2024年，預計整體整體台股盈餘將有雙位數成長。除了透過選股布局於評價面偏低與基本面觸底的個股外，透過填息因子篩選出長期總報酬持續成長的公司並長線布局，也能在股市短線震盪中為自己撐起保護傘。