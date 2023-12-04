《GTA 6》真的要來了！首支預告片12/5公開 地圖被爆「增大3倍」
《GTA 6》（俠盜獵車手）快要可以玩到了！在《GTA 5》於2013年發布後，玩家苦等了10年，終於要迎接新的《GTA》系列，開發商 Rockstar Games 日前在 X （Twitter）發佈一張圖片，表示《GTA 6》的首支預告片，會在台灣時間明（5）日晚間10點正式公開，全球粉絲都嗨翻，更有爆料客指出，《GTA 6》地圖大小將會是《GTA 5》的3倍大，令人非常期待。
記者張志浩／綜合報導
Rockstar Games 在 X （Twitter）發佈的貼文中，圖片顯示《GTA 6》簡單的主視覺，並押上「預告片 1 ，美東時間12月5日星期二 ，9 AM」的字樣，預告《GTA 6》的第一支預告片，將在台灣時間12月5日晚上10點釋出，貼文目前已有超過1.5億的觀看，一舉成為遊戲類貼文最高紀錄。
而在Rockstar Games釋出消息之前，近一年先前《GTA 6》許多開發畫面就曾遭駭客外流，網傳遊戲將回到以邁阿密為藍圖的「罪惡都市」，且將會有首位女主角。此外，經常爆料GTA 6相關情報的外國爆料者「Jason from Gta 6」也在 X （Twitter）發文表示，他自己根據當年大規模流出的影片中，從各條影片中求得每個座標的大小，再計算出各座標的距離，發現《GTA 6》地圖大小可能比《GTA 5》大至少3倍。
此外，針對《GTA 6》的主角，2022年9月時，有駭客將《GTA 6》開發影片流出，提及《GTA 6》將以一男一女的雙主角制進行，故事以美國東岸的邁阿密為架構，在名為「Vice City Metro」的城市展開，後來該消息也被澎博社證實；針對《GTA 6》的預告即將釋出，玩家們也歡喜回應「連上線時間都不知道，我就快睡不著了」、「10年，我等了10年啊」。