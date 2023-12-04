咒術迴戰藏壽司扭蛋！五條悟吊飾等19款一次整理 爭鮮PLUS買1送1
近期動畫《咒術迴戰》第二季「澀谷事變篇」熱播，日本迴轉壽司藏壽司特別熱血聯名，推出一系列藏壽司「咒術迴戰」聯名扭蛋，包括5款原創軟膠吊飾、10款原創徽章及4款原創紙膠帶，共19款一次整理；入冬開吃「特製胡麻醬豬」、「香蔥熟成鮪魚」、「炙烤嚴選一本星鰻」等冬鮮時選。爭鮮升級2.0「爭鮮PLUS」台北首店開幕，限時「買一送一」加量優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
動漫《咒術迴戰》講述日本咒靈和咒術師間的戰鬥故事，熱血情節圈粉不少，可說是近年在全球人氣超高的動漫；最近剛推出「澀谷事變篇」，受許多粉絲讚賞為最精彩的篇章。藏壽司扭蛋最新與《咒術迴戰》聯名，集結動畫中人氣角色，把虎杖悠仁、五條悟、伏黑惠、釘崎野薔薇及七海建人，都打造成原創軟膠吊飾；仔細看手上還拿著各式藏壽司餐點，有夠萌。
還有多達10款的原創徽章，主要收錄反派夏油傑及真人等角色；4款原創紙膠帶還充滿咒術元素，想必鐵粉一定不會錯過。19款藏壽司x咒術迴戰聯名扭蛋，於12月8日至2024年1月7日供應。
藏壽司12月還推出「冬鮮時選」新菜，包括以胡麻醬提味的「特製胡麻醬豬」、新鮮蔥花點綴的「香蔥熟成鮪魚」、澎湃「炙烤嚴選一本星鰻」、酥脆「軟殼蟹天婦羅海苔捲」、鹹香「醬油漬鮭魚卵軍艦」，5款全新菜色將於12月12日起上菜。
另外，爭鮮升級2.0雙軌道列車送餐服務，「爭鮮PLUS」台北首店插旗善導寺捷運站旁，開幕週週送出限時「買一送一」加量優惠。12月4日至12月10日「抹茶霜淇淋」買一送一；12月11日至12月17日「酥炸魷米花」優惠價40元（原價60元）；12月18日至12月24日「燒炙起士蝦」1+1加量優惠40元（原價80元）；12月25日至12月31日「北海道厚鮮干貝」1+1加量優惠60元（原價120元）。