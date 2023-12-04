哈孝遠被爆特權搭機！挨轟利用空姐老婆施壓　他出面喊冤：怎麼敢

啦啦隊牛奶被噁粉騷擾2年！花4小時報案未果　嘆「何時才會停止」

▲啦啦隊女神牛奶透露最近才跑去報警，原因是一名騷擾她長達2年的瘋狂粉絲，就連家人、同事都被影響，無奈花了4個小時備案都沒結果，「什麼時候才會停止！」（圖／牛奶IG）
▲啦啦隊女神牛奶透露最近才跑去報警，原因是一名騷擾她長達2年的瘋狂粉絲，就連家人、同事都被影響，無奈花了4個小時備案都沒結果，「什麼時候才會停止！」（圖／牛奶IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

啦啦隊「微醺感女神」牛奶，憑藉超高的舞技以及火辣的外型，在籃球場上迅速颳起旋風，今年更成為台啤永豐雲豹啦啦隊「電豹女」一員，讓球迷們又多了一股進場的動力。怎料，牛奶今（4）日透露跑到警察局去報案，原來是有位可怕粉絲，長期訊息騷擾她2年之久，甚至影響到身邊友人，無奈報警到現在都還沒有結果，讓牛奶超級害怕，「到底什麼時候才會停止。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
牛奶在社群平台Thread（脆）發文感嘆，「公眾人物有粉絲愛慕是很正常的事情，但是如果太超過真的很令人困擾...」原來牛奶在兩年前直播時，就被一名瘋狂粉絲長期騷擾，即便離開直播圈，對方依舊沒有停止，反而變得更可怕，「不停傳訊息給我身邊的同事、朋友、家人、甚至跑到公司去擾亂，更可怕的是一直打電話騷擾公司！不堪其擾！」

▲牛奶。（圖／牛奶IG）
▲牛奶外型火辣，卻也讓她帶來巨大的困擾，就連同事、家人都受到影響。（圖／牛奶IG）
牛奶說，就連她在IG限時動態上標記誰，誰就會被那位瘋狂粉絲騷擾，而為了遏止這種行為，「我不得已去報案！」怎料，花了4個鐘頭報案後，完全沒有效果，「那個人沒有停止行為，反而更誇張，跟騷法的成立，是不是應該效率快一點，我相信很多公眾人物都會遇到這種問題，不然怎麼會成立這個跟騷法呢。」

牛奶強調，她完全沒有理會這位瘋狂粉絲，但仍對身邊被影響的朋友感到愧疚與歉意，「到底什麼時候才會停止⋯」事後牛奶也補充，在報警的過程中，她發現警察局的電話從沒停過，一直都有人報案，「我坐在裡面被詢問過程，好像自己才是加害者一樣，因為時間好長啊！」就連前兩天的球賽，牛奶都很害怕瘋狂粉絲的出現，幸好球場裡有警察駐守，才讓她安心許多。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁

▲牛奶在社群平台上抱怨，也體恤警察同仁的辛苦，希望事件趕快落幕。（圖／牛奶IG）
▲牛奶在社群平台上抱怨，也體恤警察同仁的辛苦，希望事件趕快落幕。（圖／牛奶IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

啦啦隊女神牛奶生氣了！被塞1000元小費吃豆腐　怒嗆：以為酒店嗎

啦啦隊潔米頂19度寒風為亞錦賽應援！曝李皓禎私下暖舉：好喜歡她

51歲小鐘聯誼5年成功了！甜抱23歲啦啦隊正妹　羞讚：等待很值得

啦啦隊「零死角女神」林岱縈睽違3年不藏了！6塊肌美照誘人曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞