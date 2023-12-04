啦啦隊牛奶被噁粉騷擾2年！花4小時報案未果　嘆「何時才會停止」

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牛奶說，就連她在IG限時動態上標記誰，誰就會被那位瘋狂粉絲騷擾，而為了遏止這種行為，「我不得已去報案！」怎料，花了4個鐘頭報案後，完全沒有效果，「那個人沒有停止行為，反而更誇張，跟騷法的成立，是不是應該效率快一點，我相信很多公眾人物都會遇到這種問題，不然怎麼會成立這個跟騷法呢。」
牛奶強調，她完全沒有理會這位瘋狂粉絲，但仍對身邊被影響的朋友感到愧疚與歉意，「到底什麼時候才會停止⋯」事後牛奶也補充，在報警的過程中，她發現警察局的電話從沒停過，一直都有人報案，「我坐在裡面被詢問過程，好像自己才是加害者一樣，因為時間好長啊！」就連前兩天的球賽，牛奶都很害怕瘋狂粉絲的出現，幸好球場裡有警察駐守，才讓她安心許多。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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