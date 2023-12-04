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遠端點火燒毀軍用品店！「背包狂人」另涉毒品案　檢方偵結起訴

▲台北市內湖一間軍用品店疑遭放置點火器，今年10月間突然發生火警。（圖／翻攝畫面）
▲台北市內湖一間軍用品店疑遭放置點火器，今年10月間突然發生火警。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐/綜合報導

台北市內湖一間軍用品店今年10月間突然發生火警，所幸消防員趕抵後迅速撲滅火勢，燃燒面積約10平方公尺，事後警消發現現場有濃厚汽油味，且透過監視器更看見一名男子行徑詭異，過程中疑似不斷避開鏡頭，並在角落翻弄背包，不排除是人為縱火，經詳細調查，鎖定生存遊戲配件業者「背包狂人」劉姓男子（33歲）涉案，檢方今（4）日偵結，依放火燒燬現有人所在建築物未遂罪嫌、毒品危害防制條例起訴。

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據了解，劉男因和「翔穩軍品」蔡姓負責人發生商業糾紛，遂利用自己在海軍陸戰隊習得的爆破技能，先上網購買遙控式點火器等物，並於10月7日佯裝客人到店內放置點火裝置，趁店家打烊後引燃火勢，導致大量商品燒毀，所幸警消及時趕抵救災，全案無人員傷亡。

專案小組偵辦時，意外在劉男家中發現菸斗等物，綜合其手機對話內容，懷疑另涉毒品案件，日前警方向台北看守所借提劉男，返回桃園楊梅住家二度搜索，當場查獲大麻3包、約14公克及一組大麻煙油等物，檢方今天偵結後已依法起訴。

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