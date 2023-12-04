獨／田中千繪范逸臣《BIG》14歲兒遭欺凌！郭大睿爆戲裡外都被罵
田中千繪、范逸臣因合作魏德聖執導《海角七號》結緣，睽違15年再次於新作《BIG》合體，兩人在新片中演出夫妻，並育有一名14歲兒子郭大睿（飾大杉）。郭大睿接受《NOWnews今日新聞》專訪表示，除了在片中因劇情所需挨轟「渣男」，也遇到工作人員看不起他、不停碎嘴，但他冷靜的說自己不會立刻反駁：「但你給我記住，10年後！」
記者黃雅琪／專訪
郭大睿在片中罹患骨癌，在醫院被女病友突然告白，接下來不知所云的就被罵：「渣男！」但其實孩子們根本不懂這個詞的意義，郭大睿笑說電影播出後，有很多小朋友都跑來詢問他：「他們不知道怎麼正確使用這個詞，（你如何正確使用這個詞？）只要對妳不好的都是渣男！」郭大睿被稱讚年紀小但訪談非常有內容，一點都不輸給其他成人演員，田中千繪還不忘補槍說：「像你爸（范逸臣）也是（難訪）啊！」
年僅14歲的郭大睿反應機智，談起「感情觀」也有自己的一番見解：「不管你有沒有跟別人在一起，你都要先把自己提升到一個境界，你起碼不會虧待別人，也不會因為自己能力不足成為對方的累贅！」超齡的思維，在面對工作人員的閒言閒語也是格外冷靜，郭大睿盼以時間證明所有批評者都是錯的：「他們講的也是對的，我現在能力的確不夠！（聽到會反駁嗎？）不會，但你給我記住，10年後嘿嘿嘿！」電影《BIG》全台熱映中。
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