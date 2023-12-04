「柯盈配」聲量奪冠藏隱憂　大數據分析「完全沒展現應有戰力」

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TPOC台灣議題研究中心說明，實際上無論藍綠，在調查期間內除了互相攻防外，依舊經常提到柯陣營議題，如民進黨批評侯陣營重啟服貿談判的主張，也會「提醒」柯文哲不要為了選舉犧牲國家利益。
此外國民黨副手參選人趙少康，更是直接針對柯文哲的「2億副手」說，嚴詞批評要講就要負責的講到底。透過網路聲量分析也發現，許多評論談及「柯文哲恐被邊緣化」的狀況，目前尚未發生，柯文哲無疑仍是吸納最多網路聲量的總統參選人。
TPOC台灣議題研究中心指出，外界好奇柯文哲被邊緣化的現象未來是否有可能發生，進一步分析「柯盈配」熱門新聞話題，結果顯示，相關討論之中，聲量佔比最高的屬於「吳欣盈遭指恐有雙重國籍」相關討論，聲量佔比高達15.7％；其次則是關於「台中市長盧秀燕出席民眾黨台中市立委參選人蔡壁如競選總部成立」的討論，佔比14％；而「民調指柯文哲陣營支持度狂降6％墊底」，相關聲量佔比12.3％排名第3。
其他討論度高的話題還有「柯文哲提出勞動政見」佔比10.5％；「國民黨新北市議員葉元之看板塗銷柯文哲，改手繪趙少康」佔比9.6％；「民調指柯文哲民調大幅下修」佔比9.5％；「吳欣盈的舅舅、前立委許顯榮牽手侯友宜喊凍蒜」佔比7.9％；「柯文哲出席九大工商團體論壇」佔比7.5％；「柯文哲爆料有人出價2億美金，請他當副手」佔比6.5％；「吳欣盈接下副總統辯論戰帖」佔比同樣是6.5％。
TPOC台灣議題研究中心指出，透過數據分析透露端倪，在藍白合尚未破局前，柯文哲經常作為話題「領先者」，擅長主動攻擊、發起話題，然而近一周柯文哲相關熱門話題，幾乎都不是柯陣營主動拋出的攻防或政策，由此可見不難看出柯團隊在最近這關鍵一周，完全沒有展現出應有的戰力，甚至仍深陷在藍白不合的泥淖中難以自拔，並未發揮「開創新題目」的戰力。
此外被稱作「戰狼小姊姊」的發言人陳智菡，直到上周四還在批評，國民黨有最高層直接去跟柯文哲陣營的潛在副手接觸，似乎不談藍白合議題，就不知道選戰該怎麼打、競選主軸該怎麼抓，更無力盡快整隊、趕快往前走。
TPOC台灣議題研究中心說明，藍白破局已成定局，但柯團隊卻仍在懷念「前任」，始終走不出分手的情緒，還不斷試圖向「恐怖情人」喊話，糾結分手到底是誰造成的。但講再多話也無法改變既成事實，面對選戰只剩40多天就要投票，與其眷戀過去，不如趕緊往前進。
最後TPOC台灣議題研究中心指出，台灣選民期待看到超越藍綠、政黨輪替的新氣象，若柯團隊持續主動或被動地討論藍白議題，而無法盡快讓人民看到白色力量的願景，爭取台灣人民的認同，恐將自己陷入邊緣化的窘境。
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