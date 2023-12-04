台灣臨濮堂施姓大宗祠被市府評定為歷史古蹟

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台南市政府文化局依文化資產保存法與歷史建築登錄廢止審查及輔助辦法，公告位於海安路2段79巷弄內的施姓大宗祠為歷史建築，施姓宗親會前理事長施瑞銘表示，將結合宗親力量進行整體規畫，讓它成為觀光客走訪中西區必遊的景點之一。
施姓宗親會現任理事長施朝桂表示，施姓大宗祠表現地域風貌與民間藝術特色，宗祠本體保有三通五瓜之木構架特色，正面3開間14扇木門留有彩繪大師潘岳雄彩繪，描繪施姓宗親蓽路藍縷的歷史作品，拜亭採用西洋掛式的裝飾手法，呈現融合之風。
宗祠內牌位，從施姓開山姐的魯恆公開始，還有大明定國將軍施公、天下第一清官的施世綸、擊敗鄭氏收復台灣的靖海侯施琅、施世驃父子、被譽為米街雙進士的東寧才子施瓊芳、施士洁父子牌位等，目前更規畫可容更多施姓宗親進主的牌位區。該宗祠係民國初年，由台南族人捐出六姓王爺廟旁的土地向日本政府提出申請，以建廟為掩護，暗中建祠，於民國16年落成，中間曾數度修繕，民國95年更拆除依原貌重建今日的格局，精美的祠堂雕刻，更是市中心宗祠少有。
施姓大宗祠每年辦理脩楔、做16歲等活動，在成為歷史建之後更將維持並加強，讓更多的市民與觀光客認識此一鬧中取靜、有古建築、古井、和庭園之美的歷史遺跡。