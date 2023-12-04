亞錦賽第2天大巨蛋漏水場內「下小雨」 蔣萬安允即刻改善
台北大巨蛋3日正式啟用，順利的完成第一天的賽程，但今（4）日卻出現瑕疵，在大巨蛋舉行的第二場比賽泰國與菲律賓之戰，7局下火災警報突然響起讓兩隊隊員都被嚇到；此外，更有台北市議員指出，今日的賽事發生漏水的情形。對此，台北市長蔣萬安允諾，會即刻處理改善；警報部分，遠雄回應是因園區旁商場與辦公棟進行消防測試，已經要求施工單位留意，避免對賽事造成影響。
記者邱新博／台北報導
台北市議會下午進行市政總質詢，台北市議員李伯毅指出，今天下午進行第2場比賽，場內卻漏水淪為一邊比賽、一邊漏水的景觀，是否知道此事，隨即現場播放相關影片，並要求今天該處理好，否則後面還有其他賽程，恐怕讓台北市在國外球隊面前漏氣。蔣萬安回應，已經有接獲體育局回報，允諾一定會即刻處理漏水問題。
體育局長王泓翔補充說，第一時間知道就立即通知遠雄公司，現在正在了解事發原因，究竟是漏水或是管線問題待釐清，遇到問題會立刻處理，將督導遠雄盡快完成相關修繕。
另根據媒體報導，該場賽事7局下半菲律賓隊進攻時，出現多次警報聲響，讓兩隊隊員都被嚇到。遠雄集團副總經理楊舜欽回應表示，該警報來自於園區商場棟地下層，由於巨蛋園區目前僅體育館取得使照，故賽事期間仍就園區商場棟和辦公棟進行消防系統測試。
楊舜欽說，為了減少未來民眾進入園區的限制，進行各區使照要求作業，目前也已要求施工單位留意，避免對賽事造成影響。