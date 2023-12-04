林彥君懷孕6個月扛登山車沒在怕！嚇壞眾人 曝1次就懷孕內幕
女星「151」林彥君，去年和小10歲有「車神一哥」封號的越野車國手江勝山結婚，5月做試管嬰兒順利懷孕。現懷有6個多月身孕的林彥君，日前受邀拍攝《媽媽寶寶mombaby》的封面，豈料因「運動風」的設定，林彥君將自己的登山車帶來攝影棚，但一時卡在電梯，她竟一瞬間將登山車抬起，嚇壞眾人。林彥君一向勇敢追求想要的東西，當時是她主動跟老公提議「那就結婚來做試管嬰兒吧！」最後首次嘗試試管，就如願懷上了孩子。
記者黃盈容/綜合報導
林彥君過去主持《食尚玩家─就要醬玩》走紅，後來致力做電商，與單車運動，認識了現在的老公越野車國手江勝山。林彥君拍攝《媽媽寶寶mombaby》時，驚人之舉，扛了單車，讓編輯傻眼，「孕婦不能提重物啦！」林彥君則露出「安啦！」的燦爛笑容，直說：「我沒什麼出力，只是用一點巧勁，而且我平常就有運動習慣啊！」
儘管看起來還像個少女，林彥君卻說自己其實一直準備好，要當媽媽了。林彥君透露，和小她10歲的「車神一哥」老公交往時，他對小孩很有辦法，推廣兒童自行車活動，他很懂得如何帶孩子放電，同時又讓孩子們乖乖聽話。林彥君表示：「看到他帶小孩，就覺得『嗯！我可以跟這個人生小孩！他應該是個神隊友』。」
但她當時問老公「願不願意生小孩？」對方卻總是不給答案，林彥君搞笑學他癟著嘴的樣子，回答：「都可以啊！」問了好幾次都沒有確切答案，林彥君最後說：「確定嗎？不要說我逼你喔……那我要生四個喔！」老公才說：「先生一個出來再說吧！」林彥君透露，「但我蠻了解，知道他真的就是隨遇而安的性格，有沒有小孩，他都能勝任好老公的角色。」
然後，林彥君就大膽提議，「那就結婚來做試管嬰兒吧！」於是他們舉行了如詩般浪漫的戶外婚禮，接著就進行取卵、培養胚胎等流程。一路過關斬將，挺過等待的煎熬，林彥君很幸運在首次嘗試試管之後，如願懷上了孩子。
懷孕初期，老公認為她平時有在運動，不會主動幫忙拿東西，到後期漸漸地，老公也會多幫忙提重物、拿東西，林彥君表示：「吵架的時候，也會特別禮讓照顧孕婦的情緒、聽我講話。」她知道，另一半在木訥的外表底下，其實是個貼心、細心的男人。
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